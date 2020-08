Accadde Oggi, i fatti del 17 agosto

Oggi 17 agosto 2020 è il 230esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:15 e tramonta alle 19:58. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Leone.

1840 – Inaugurazione della Ferrovia Milano-Monza

La ferrovia Milano-Monza è una linea ferroviaria storica che unisce tuttora la città di Milano a quella di Monza. In ordine di tempo, fu la seconda ferrovia costruita in Italia, dopo la Napoli-Portici. Oggi questa linea costituisce un tratto della linea Milano-Chiasso, oltre a essere utilizzata dai treni diretti a Lecco (via Molteno e via Carnate) e Bergamo (via Carnate).

1982 – Il primo compact disc per l’utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania; il CD in questione fu l’album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA

Il 17 agosto 1982 il primo CD per utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover in Germania: “La Sinfonia delle Alpi” di Richard Strauss diretta da Herbert von Karajan con la Berliner Philharmoniker. Il primo album pop ad essere stampato sul nuovo supporto fu The Visitors del gruppo svedese degli ABBA. Ma il primo ad essere immesso sul mercato fu 52nd Street di Billy Joel, commercializzato dal 1º ottobre 1982 in Giappone insieme al lettore.

2017 – Attentato di Barcellona del 2017

Con attentato di Barcellona del 2017 si intende un attacco terroristico che ha avuto luogo principalmente a Barcellona, il 17 agosto 2017, sulla via principale della città, la Rambla, seguito, poco dopo la mezzanotte, da un altro attacco, di minor gravità, nella cittadina di Cambrils. L’attacco è stato il peggior attentato terroristico in Spagna dagli Attentati di Madrid del 2004 e in particolare in Catalogna dalla Strage dell’Hipercor del 1987.

Oggi nasceva – Robert De Niro

Robert Anthony De Niro Jr. (New York, 17 agosto 1943) è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza italiana. Attore prolifico e versatile, è considerato uno dei maggiori interpreti del cinema soprattutto per l’importante produzione a cavallo tra gli anni settanta e gli anni novanta del Novecento, in cui ebbe modo di lavorare con celebri e rinomati registi in pellicole di enorme successo. Perfezionista e noto per la maniacale preparazione e documentazione sui personaggi che si accinge a interpretare, De Niro ha dato corpo ad alcuni tra i più noti, travagliati e complessi personaggi portati sullo schermo. Ha inoltre ampliato la sua carriera autodirigendosi in un paio di occasioni e ha contribuito alla nascita del TriBeCa Film Center. È stato candidato per sette volte al Premio Oscar vincendolo in due occasioni: nel 1975 come miglior attore non protagonista nel ruolo del giovane Vito Corleone ne Il padrino – Parte II e nel 1981 come miglior attore protagonista per avere interpretato il pugile Jake LaMotta nel film Toro scatenato. Nel 2003 gli è stato assegnato un Life Achievement Award dell’American Film Institute come riconoscimento per il suo contributo alla storia del cinema e nel 2020 lo Screen Actor Guild Award alla carriera.

