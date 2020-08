Accadde Oggi, i fatti del 18 agosto

Oggi 18 agosto 2020 è il 231esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:16 e tramonta alle 19:56. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 agosto.

1866 – Janssen osserva per la prima volta l’elio

Dopo l’idrogeno, l’elemento chimico più presente nell’universo è l’elio, gas nobile incolore e inodore. Sulla Terra è rinvenibile nell’atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Il primo a scoprirlo fu l’astronomo francese Jules Janssen, nel corso di studi condotti sulla luce solare. Durante l’eclissi totale solare del 18 agosto 1866, osservò una riga luccicante, di colore giallo, nello spettro della cromosfera del sole. Quell’elemento, allora sconosciuto, fu notato in seguito dallo scienziato britannico Joseph Norman Lockyer e stimato erroneamente come “metallo”.

1958 – Nabokov pubblica Lolita

Dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti il romanzo Lolita dello scrittore russo Vladimir Nabokov per la piccola casa editrice Putnam’s Sons. Protagonista è il professor 40enne Humbert e la sua morbosa passione per la dodicenne Dolores Haze, che chiama con il diminutivo Lolita. Si grida subito allo scandalo e la stampa, su tutti il New York Times, lo accusa di “pornografia”. Ma le critiche non ostacolano affatto l’enorme successo di pubblico: 100 mila copie vendute in tre settimane, primato raggiunto soltanto da “Via col vento” di Margaret Mitchell.

1989 – Raf è primo in classifica con “Ti pretendo”

Ti pretendo è un brano musicale di Raf, che oltre che interprete ne è il compositore delle musiche assieme a Giancarlo Bigazzi. L’autore unico del testo è Gianni Albini. Il brano, pubblicato nel 1989, è il secondo singolo estratto dall’album Cosa resterà… Con questa canzone il cantautore pugliese partecipa in estate al Festivalbar e diventa il vincitore assoluto della manifestazione canora, e partecipa anche al concorso Vota la voce. Il brano è stato scelto anche per la colonna sonora del film Volevo i pantaloni diretto da Maurizio Ponzi.

Oggi nasceva – Elsa Morante

Elsa Morante (Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985) è stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Prima donna a essere insignita del Premio Strega nel 1957 con il romanzo L’isola di Arturo, è stata autrice del romanzo La storia, che figura nella lista dei cento migliori libri di tutti i tempi, stilata nel 2002 dal Club norvegese del libro.

I santi venerati oggi

– Sant’Elena Imperatrice

Madre di Costantino

– Sant’ Agapito

Martire