Accadde Oggi, i fatti del 18 maggio

Oggi 18 maggio 2020 è il 139esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:42 e tramonta alle 20:17. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 maggio.

1921 – Il cerotto viene messo in commercio

Il 18 maggio 1921 entra in commercio il cerotto. L’invenzione si deve a Earle Dickson, 29enne impiegato della società americana Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la medicazione. O meglio a sua moglie che, piuttosto sbadata nei lavori domestici, si procurava spesso dei tagli alla pelle. La giovane signora non mancava di garze, visto il lavoro del marito, ma si lamentava spesso di come fosse poco pratico utilizzarle per coprire le piccole ferite. Il consorte ebbe così l’idea, nel 1920, di fabbricare delle garze posizionate al centro di un nastro adesivo che veniva quindi ricoperto con della crinolina per permettere il suo utilizzo al momento della medicazione. Il giovane impiegato propose il suo primo “band aid” al proprietario della sua ditta, James Johnson, che subito decise di produrla. Già nel 1924 la Johnson & Johnson avviò la produzione di massa delle bende appiccicose. E il successo fece diventare Dickson vicepresidente della società.

1951 – Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak

Il primo prodotto di Tetra Pak è stato un contenitore di cartoncino usato per conservare e trasportare il latte. Fu chiamato Tetra Classic. Ruben Rausing aveva lavorato sul progetto fin dal 1943 e nel 1950 aveva perfezionato la tecnica per rendere questo tipo di contenitore assolutamente impenetrabile all’aria, utilizzando un sistema di rivestimento plastico della carta. Questi primi contenitori avevano la forma di tetraedri (solidi a quattro facce) e da essi è nato il nome dell’azienda. Nel 1952 fu lanciato il primo contenitore Tetra Classic e, più tardi, nel 1963 l’azienda introdusse il Tetra Brik, un contenitore di forma rettangolare. Il figlio di Ruben Rausing, Hans, ha condotto l’azienda dal 1954 fino al 1985, portandola da una piccola azienda di sette persone ad una delle maggiori aziende svedesi. Tetra Pak è stata fondata sul concetto che un imballaggio deve far risparmiare più di quanto costi, garantendo, grazie al confezionamento asettico, la possibilità di “spostare un alimento nello spazio e nel tempo”.

2007 – Tiziano Ferro lancia “E Raffaella è mia”

Il singolo di Tiziano Ferro “E Raffaella è mia” è tratto dal suo ultimo fortunato album “Nessuno è solo”. L’artista si discosta in modo netto dalle romantiche atmosfere che generalmente caratterizzano i suoi singoli proponendo un brano divertente e ballabile. Con il video il cantante, spesso impegnato in Spagna e in Sudamerica, intende dedicare un tributo a Raffaella Carrà in quanto autentica icona italiana nel mondo, immaginandola intenta ad allestire uno show a lui dedicato e realizzando il sogno descritto nel brano di averla sua per un giorno.

Oggi nasceva – Papa Giovanni Paolo II

Papa Giovanni Paolo II (in latino Ioannes Paulus PP. II; in polacco Jan Paweł II; nato Karol Józef Wojtyła, Wadowice, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005) è stato il 264º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 6º sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Fu eletto papa il 16 ottobre 1978. In seguito alla causa di beatificazione, il 1º maggio 2011 è stato proclamato beato dal suo immediato successore Benedetto XVI e viene festeggiato annualmente nel giorno del suo insediamento, il 22 ottobre; nella storia della Chiesa, non accadeva da circa un millennio che un papa proclamasse beato il proprio immediato predecessore. Il 27 aprile 2014, insieme a papa Giovanni XXIII, è stato proclamato santo da papa Francesco. Primo papa non italiano dopo 455 anni, cioè dai tempi di Adriano VI (1522-1523), è stato inoltre il primo pontefice polacco della storia e il primo proveniente da un Paese di lingua slava. Il suo pontificato è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed è stato il terzo pontificato più lungo in assoluto, dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente attribuito a Pietro apostolo.

I santi commemorati oggi

– San Giovanni I

Papa e martire

Beata Blandina Merten

Orsolina

– Beato Burcardo di Beinwil

Sacerdote

– San Dioscoro di Alessandria

Martire

– Sant’ Erik IX

Re di Svezia