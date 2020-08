Accadde Oggi, i fatti del 19 agosto

Oggi 19 agosto 2020 è il 232esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:17 e tramonta alle 19:55. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 agosto.

1967 – Al Bano Carrisi è primo in classifica con “Nel sole”

Nel sole ” è una canzone composta da Al Bano, Pino Massara e Vito Pallavicini, ed eseguita da Al Bano. La canzone ha segnato il suo primo successo commerciale e ha lanciato la sua carriera di cantante. Il singolo raggiunse il primo posto quattro settimane nella hit parade italiana e vendette circa un milione e mezzo di copie. La canzone intitolava un film, Nel sole , diretto da Aldo Grimaldi e interpretato dallo stesso Al Bano e dalla sua allora moglie Romina Power.

2007 – Ci lascia il cantautore Claudio Chieffo

Claudio Chieffo (Forlì, 9 marzo 1945 – Forlimpopoli, 19 agosto 2007) è stato un cantautore, insegnante e compositore italiano. È noto per aver composto canzoni di ispirazione cristiana, molte delle quali eseguite in ambito liturgico.

2013 – Chiara Galiazzo debutta su EarOne con “Vieni con me”

Vieni con me è un singolo della cantante italiana Chiara, pubblicato il 7 giugno 2013 come terzo estratto dal primo album in studio Un posto nel mondo. Il brano è stato scritto da Dario Faini ed Ermal Meta. Prodotto da Carlo Ubaldo Rossi, la canzone presenta un suono di genere valzer con strumenti tipo fisarmonica. È stato utilizzato come brano principale per lo spot TIM trasmesso da giugno 2013. Il brano è stato successivamente inserito nelle compilation RDS insieme a te, voglia di grandi successi! e Love Forever.

Oggi nasceva – Coco Chanel

Coco Chanel, pseudonimo di Gabrielle Bonheur Chanel (Saumur, 19 agosto 1883 – Parigi, 10 gennaio 1971), è stata una celebre stilista francese, capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità e di imporsi come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo. Ha fondato la casa di moda che porta il suo nome, Chanel.

I santi venerati oggi

– San Giovanni Eudes

Sacerdote

– San Sisto III

Papa