Accadde Oggi, i fatti del 21 luglio

Oggi 21 luglio 2020 è il 203esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:49 e tramonta alle 20:29. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 luglio.

1946 – Prima vincita alla schedina

A due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l’invidiabile somma di 463.846 lire (una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio). Lo storico tagliando riporta le seguenti partite: Inter-Milan (risultato finale 0-1), Torino-Juventus (1-0), Bari-Roma (1-0), Pro Livorno-Napoli (2-1). Per ognuna tre pronostici da indovinare: risultato finale e le reti segnate da ognuna delle squadre. Presenti in fondo alla schedina tre “partite di riserva”, prese in considerazione in caso di rinvii e sospensioni delle altre. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola (corrispondente da Trieste per la Gazzetta dello sport e fondatore della Sisal) ha un costo di 30 lire e solo due anni più tardi prenderà il nome di Totocalcio.

1960 – La prima donna premier

Il 21 luglio del 1960 lo Sri Lanka fu il primo Stato al mondo ad avere un primo ministro donna: si chiamava Sirimavo Bandaranaike ed era di lingua cingalese, parlata dal gruppo etnico predominante nell’isola. Sirimavo Bandaranaike, entrata in politica dopo che il marito Solomon (allora capo del governo) fu ucciso nel 1959 da un estremista buddhista, fu per tre volte primo ministro: dal 1960 al 1965, dal 1970 al 1977 e dal 1994 al 2000.

1980 – “Buona domenica” di Antonello Venditti è tra le canzoni più ascoltate in Italia

Buona domenica è il settimo album di Antonello Venditti, il secondo realizzato con l’etichetta discografica Philips. Tutti i testi e le musiche sono di Antonello Venditti, che ha anche curato gli arrangiamenti delle canzoni (tranne Modena e Donna in bottiglia, arrangiate da Nicola Samale e Giuseppe Mazzucca, già collaboratori in Lilly, Ullàlla e Sotto il segno dei pesci, che dirigono l’orchestra); le edizioni musicali sono le Intersong Italiana. L’album viene registrato a Roma nei Trafalgar Studios e nei Mammouth Studios, e a Los Angeles negli studi Smoke Three; il tecnico del suono è Gaetano Ria per le registrazioni a Roma, e Doug Parry per quelle a Los Angeles. I mixaggi invece sono stati effettuati da Alan Goldberg, Michelangelo Romano e lo stesso Venditti allo Stone Castle Studios di Carimate.

Oggi nasceva – Robin Williams

Robin McLaurin Williams (Chicago, 21 luglio 1951 – Paradise Cay, 11 agosto 2014) è stato un attore, comico, cabarettista, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. Ebbe una formazione teatrale ed ottenne popolarità televisiva tra la fine degli anni Settanta e l’inizio del decennio successivo interpretando l’alieno Mork nella serie televisiva Mork & Mindy (1978-1982). In seguito, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Duemila, raggiunse l’apice del successo quale protagonista con ruoli prevalentemente brillanti in numerose pellicole che lo portarono ad essere definito “interprete dalla comicità debordante e fulminante”, ma anche “un attore intenso e misurato in ruoli meno divertenti”. Candidato all’Oscar per le sue interpretazioni di Adrian Cronauer in Good Morning, Vietnam (1987) di Barry Levinson, del professor John Keating ne L’attimo fuggente (1989) di Peter Weir e di Henry Parry Sagan ne La leggenda del re pescatore (1991) di Terry Gilliam, si aggiudicò infine la statuetta nel 1998 per il ruolo dello psicologo Sean McGuire in Will Hunting – Genio ribelle, girato l’anno precedente accanto a Matt Damon e Ben Affleck con la regia di Gus Van Sant. Definito attore “eclettico e geniale”, fu protagonista specialmente di film per famiglie (dagli avventurosi Hook – Capitan Uncino, 1991, e Jumanji, 1995, alle commedie drammatiche Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, 1993, e Patch Adams, 1998), ma anche dei thriller One Hour Photo e Insomnia, entrambi del 2002.

I santi venerati oggi

– San Lorenzo da Brindisi

Sacerdote e dottore della Chiesa

– San Daniele

Profeta