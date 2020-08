Accadde Oggi, i fatti del 25 agosto

Oggi 25 agosto 2020 è il 238esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:23 e tramonta alle 19:46. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 agosto.

1835 – Il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico

The Great Moon Hoax (lett. “la grande burla della Luna”) è il nome con cui è rimasta nota una serie di sei articoli pubblicata nel quotidiano New York Sun a partire dal 25 agosto 1835, sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. Tali scoperte furono falsamente attribuite a sir John Herschel, forse il più noto astronomo del suo tempo. Negli intenti dell’anonimo autore – poi rivelatosi Richard Adams Locke – doveva presumibilmente trattarsi di una satira, che tuttavia fu presa per vera. Gli articoli suscitarono tale scalpore da essere tradotti in varie lingue e pubblicati all’estero. L’anno successivo uscì a Napoli, in opuscolo, un’edizione in italiano, traduzione dell’edizione francese, intitolata Delle scoperte fatte nella luna del dottor Giovanni Herschel; è stata ripubblicata anche col titolo Nuove scoperte lunari.

1916 – Viene fondato lo United States National Park Service

Il National Park Service (Servizio dei parchi nazionali, NPS nella sigla in inglese) è l’agenzia federale statunitense incaricata della gestione dei parchi nazionali, dei Monumenti nazionali e di altri luoghi protetti. Fu creato il 25 agosto 1916 mediante una legge organica del Congresso, con lo scopo di “conservare il paesaggio e gli oggetti naturali e storici nonché la vita selvaggia in esso contenuti e provvedere al godimento degli stessi in maniera e con mezzi tali da lasciarli inalterati per il godimento delle future generazioni”. Appartiene al Dipartimento dell’Interno del Governo degli Stati Uniti. Non tutte le aree protette rientrano nella competenza del National Park Service, per esempio, Ellis Island, considerata monumento nazionale, appartiene al gestore del Monumento nazionale della Statua della Libertà. In tutti gli stati, eccetto il Delaware, vi è un ufficio di rappresentanza del Servizio.

1975 – Viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen

Born to Run è il terzo album del cantautore statunitense Bruce Springsteen, pubblicato dalla Columbia Records nel 1975. Nel 2003 l’album è stato inserito alla posizione 18 nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi della rivista Rolling Stone.

Oggi nasceva – Claudia Schiffer

Claudia Maria Schiffer (Rheinberg, 25 agosto 1970) è una supermodella tedesca che ha raggiunto l’apice della propria popolarità nel corso degli anni novanta, anche per via della sua somiglianza con Brigitte Bardot. Con oltre 700 copertine internazionali dedicate a lei e un patrimonio che la rivista Forbes nel 2002 ha quantificato intorno ai 55 milioni di dollari, Claudia Schiffer è considerata una delle modelle di maggior successo.

I santi ricordati oggi

– San Ludovico (Luigi IX)

Re di Francia

– Santa Patrizia di Costantinopoli

Vergine

– San Giuseppe Calasanzio

Sacerdote