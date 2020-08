Milan, non c’è ancora l’accordo sul rinnovo di Ibrahimovic

Dopo l’ultima proposta per il rinnovo contrattuale non è ancora arrivata la risposta dello svedese che domani non sarà a Milanello per il primo allenamento della squadra.

Il Milan vuole Ibrahimovic e Ibrahimovic vuole il Milan, ma l’accordo ancora non c’è. in molti rinfacciano all’attaccante svedese le dichiarazioni dello scorso 10 di luglio: “Io il migliore. Al Milan gioco gratis”. Nei prossimi giorni scopriremo come si chiuderà la vicenda, di certo c’è solo che domani Ibra non sarà agli allenamenti. La società però continua a essere fiduciosa per un accordo con il giocatore svedese e ha ribadito che non esiste una scadenza per trovare un accordo.