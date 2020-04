Accadde Oggi, i fatti del 27 aprile

Oggi 27 aprile 2020 è il 118esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:06 e tramonta alle 19:55. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 27 aprile.

1840 – Londra: viene posta la prima pietra per l’edificazione del Palazzo di Westminster

Dopo la distruzione da parte di un incendio dell’edificio di origine medievale, inizia la costruzione del nuovo Palazzo di Westminster. Il progetto di Charles Barry, in stile gotico, fu scelto tra oltre 90 proposte e in appena sette anni fu completata la Camera dei Comuni e nel 1852 quella dei Lord. Durante la seconda guerra mondiale il Palazzo di Westminster fu colpito dalle bombe tedesche che lo danneggiarono pesantemente, ma le sue caratteristiche principali furono ripristinate dall’architetto George Gilbert Scott.

1901 – Italia, parte il Giro automobilistico d’Italia

Le vetture del Giro Automobilistico d’Italia partirono da Torino il 27 aprile 1901, e arrivarono a Milano, dopo essere passate da Roma. Una al giorno percorsero dodici tappe per un totale di 1’642 Km. Ovunque, i partecipanti furono accolti con incredibile entusiasmo. Purtroppo, lungo il percorso si verificarono anche alcuni incidenti. Nei pressi di Bologna, e più precisamente ad Altedo, una ragazzina fu investita e uccisa da una delle auto.

2006 – New York, inizia la costruzione della Freedom Tower, edificio principale del nuovo World Trade Center della città

Il One World Trade Center, chiamato ufficialmente come Freedom Tower (Torre della Libertà), è il sesto grattacielo più alto del mondo. È il principale del New World Trade Center di New York. L’altezza dell’edificio è di 1776 piedi, pari a 541 metri e 32 centimetri al pennone, mentre l’altezza fino al tetto è di 417 metri. È dotato di 104 piani di cui 75 usufruibili. Il numero 1776 non è casuale: è stato scelto poiché rappresenta l’anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.

Oggi nasceva – Samuel Morse

Samuel Finley Breese Morse (Charlestown, 27 aprile 1791 – New York, 2 aprile 1872) è stato un pittore, inventore e storico statunitense. Morse viene ricordato per aver inventato, insieme con l’inventore statunitense Alfred Vail, il telegrafo elettrico e il relativo alfabeto (Codice Morse) che da lui prende il nome. Compì anche esperimenti di telegrafia sottomarina via cavo.

I santi venerati oggi

– Santa Zita

Vergine

– Beata Caterina da Montenegro (Osanna di Cattaro)

Domenicana

– Beato Giacomo da Bitetto

Francescano

– San Giovanni di Catari

Abate

– San Liberale



– San Lorenzo Nguyen Van Huong

Sacerdote e martire

– Beata Maria Antonia Bandrés y Elósegui

Religiosa

– San Mawgan (o Magaldo)

Vescovo

– Beato Nicola Roland

Fondatore

– San Pietro Armengol

Mercedario

– San Pollione di Cibali

Martire

– San Simeone di Gerusalemme

Vescovo e martire