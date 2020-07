Accadde Oggi, i fatti del 27 luglio

Oggi 27 luglio 2020 è il 209esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:55 e tramonta alle 20:24. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 27 luglio.

1929 – Debutto per il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli indifferenti

Gli indifferenti è il romanzo d’esordio di Alberto Moravia pubblicato nel 1929. Lo scrittore iniziò la stesura del libro a Bressanone, dove si era recato per la convalescenza dal Morbo di Pott, una malattia delle ossa. Dal romanzo furono tratti nel 1964 il film omonimo diretto da Francesco Maselli ed una miniserie televisiva in due puntate nel 1988 diretta da Mauro Bolognini.

1940 – Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hare

Bugs Bunny è un coniglio grigio animato che appare nei cortometraggi delle serie Looney Tunes e Merrie Melodies, ed è in assoluto uno dei personaggi più famosi al mondo.

Bugs Bunny è “nato” nel 1938 a Brooklyn, da molti padri: Ben “Bugs” Hardaway (che ne creò una prima versione nel 1938 per “Porky’s Hare Hunt”), Bob Clampett, Tex Avery (che sviluppò la personalità definitiva di Bugs nel 1940), Robert McKimson (che ne creò l’aspetto grafico definitivo), Chuck Jones e Friz Freleng. Ma secondo Mel Blanc, il suo doppiatore americano, il suo accento è una miscela paritaria di quello del Bronx e di quello di Brooklyn. In Italia era conosciuto inizialmente come Lollo Rompicollo e Rosicchio, ma in seguito si è affermato l’uso del nome originale (sebbene fino alla fine degli anni settanta venisse pronunciato erroneamente).

1966 – Viene fondata la cooperativa di Poggio dei Pini, frazione di Capoterra

Poggio dei Pini è una frazione appartenente al comune di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari, nella Sardegna meridionale, che conta circa 4000 abitanti. Per raggiungere la frazione Capoterrese, è possibile prendere la SS195 e svoltare al bivio per Poggio dei Pini, che si trova subito dopo la rotonda per Capoterra. In alternativa si può raggiungere Poggio dei Pini passando dal centro urbano di Capoterra. Essa è il risultato concreto del sogno romantico e dell’ambizioso progetto di tre ventenni che, negli Anni Sessanta, andarono alla ricerca di un luogo che fosse al contempo vicino alla città ma immerso nella Natura, nel quale costruire un borgo che offrisse la migliore qualità della vita in termini di servizi e di verde. I tre ventenni erano Ettore Lai, Alberto Marracini e Pierluigi Monni; ad essi, contagiati dal loro stesso entusiasmo, si aggiunsero decine di uomini e donne che, il 27 Luglio 1966, fondarono la Società Cooperativa “Poggio dei Pini”, che ancora oggi amministra la lottizzazione.

Oggi nasceva – Peppino Di Capri

Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella (Capri, 27 luglio 1939), è un cantante e attore italiano. Ha partecipato a quindici Festival di Sanremo vincendo quello del 1973 con il brano Un grande amore e niente più e nel 1976 con il brano Non lo faccio più. Ha anche vinto il Festival di Napoli del 1970 (l’ultimo) con il brano: Me chiamme ammore. I suoi più grandi successi sono Champagne e Roberta.

I santi celebrati oggi

– San Pantaleone

Medico e martire

– Santa Liliana

Martire

– Sant’ Antusa dell’Onoriade

Vergine, fondatrice

– San Celestino I

Papa

– San Desiderato di Besancon

Vescovo

– Santi Mauro, Sergio e Pantaleone

Martiri

– Sant’ Ecclesio Celio

Vescovo