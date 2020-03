Accadde Oggi, i fatti del 31 marzo

Oggi 31 marzo 2020 è il 91esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:27. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 31 marzo.

1889 – Viene inaugurata a Parigi la Torre Eiffel

La torre Eiffel è il monumento più famoso di Parigi, conosciuta in tutto il mondo come simbolo della città stessa e della Francia. È visitata mediamente ogni anno da circa cinque milioni e mezzo di turisti. Costruita in poco più di due anni, dal 1887 al 1889 (in 2 anni, 2 mesi e 5 giorni) per l’esposizione universale del 1889, che si tenne a Parigi per celebrare il centenario della Rivoluzione francese, prende il nome dal suo progettista, l’ingegnere Gustave Alexandre Eiffel, che costruì anche la struttura interna della Statua della libertà.

1935 – Il Re Vittorio Emanuele III inaugura la Città universitaria di Roma

Durante il ventennio fascista, nell’ottobre 1931, è istituito l’obbligo di giurare fedeltà al Duce per tutti i docenti universitari: tre di questi si rifiutarono e persero la cattedra (Ernesto Buonaiuti di Storia del Cristianesimo, Giorgio Levi Della Vida di Studi Orientali, Gaetano De Sanctis di Storia Antica). Nel 1935, al completamento dei lavori pianificati dall’architetto monumentalista Marcello Piacentini, la nuova Città Universitaria viene inaugurata alla presenza del re e della regina.

1998 – Viene diffuso il Codice sorgente di Netscape

Netscape Navigator fu il primo web browser grafico di successo della storia dell’informatica. Negli anni novanta fu per un periodo il browser con percentuali di utilizzo più elevate; successivamente queste percentuali si ridussero notevolmente, fino a registrare nel 2002 la quasi scomparsa.

Oggi nasceva – Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) è stato un compositore e musicista tedesco del periodo barocco, 16° Thomaskantor di Lipsia dal 1723 al 1750. È universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica. Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi e per bellezza artistica.

I santi commemorati oggi

– San Beniamino

Diacono e martire

– Sant’ Agilulfo (Agilolfo)

Vescovo

– Santa Balbina di Roma

Martire

– Beato Bonaventura (Tornielli) da Forlì

Sacerdote servita

– Beato Cristoforo Robinson

Martire

– San Guido di Pomposa

Abate

– Beata Natalia Tulasiewicz

Martire