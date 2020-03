Accadde Oggi, i fatti dell’8 marzo

Oggi 8 marzo 2020 è il 68esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:25 e tramonta alle 18:02. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 marzo.

1918 – Si registra il primo caso di influenza spagnola, è l’inizio di una devastante pandemia

L’influenza spagnola, altrimenti conosciuta come la grande influenza o epidemia spagnola, fu una pandemia influenzale, insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo, la prima delle due pandemie che coinvolgono il virus dell’influenza H1N1. Essa arrivò ad infettare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, inclusi alcuni abitanti di remote isole dell’Oceano Pacifico e del Mar Glaciale Artico, provocando il decesso di 50-100 milioni su una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. La letalità le valse la definizione di più grave forma di pandemia della storia dell’umanità: ha infatti causato più vittime della terribile peste nera del XIV secolo.

1925 – Italia: viene assegnato all’Hockey Club Milano il primo scudetto dell’hockey su ghiaccio

Il campionato italiano di hockey su ghiaccio è l’insieme dei tornei nazionali organizzati dalla Federazione italiana sport del ghiaccio. Nel 1925 la casa vinicola Marone Cinzano mette in palio una coppa, che viene disputata dall’HC Milano, dal Gruppo Sportivo Dolomiti Cortina e dai pattinatori del Valentino di Torino e vinta dai meneghini. A partire dalla terza edizione la coppa Cinzano è riconosciuta come titolo italiano, riconoscimento esteso retroattivamente anche alle due edizioni precedenti. Nel 1928 e nel 1929 il campionato non si disputò.

2014 – Scomparsa del volo Malaysia Airlines 370 con a bordo 239 persone

Il volo Malaysia Airlines 370 era un collegamento aereo internazionale della Malaysia Airlines fra l’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur, in Malaysia, e l’Aeroporto di Pechino-Capitale, in Cina. Il giorno 8 marzo 2014 il volo era operato da un Boeing 777-200ER che venne dato per disperso con un comunicato ufficiale dalla Malaysia Airlines. Inizialmente, secondo fonti malesi che riportavano a loro volta fonti vietnamite, si era ipotizzato che l’aereo potesse essersi inabissato a circa 300 km al largo di Cà Mau in Vietnam, ma in seguito non veniva escluso che il volo potesse essere stato dirottato per motivi ignoti verso un luogo di atterraggio sconosciuto.

Oggi nasceva – Antonello Venditti

Antonello Venditti, all’anagrafe Antonio Venditti (Roma, 8 marzo 1949), è un cantautore e pianista italiano. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta Scuola Romana, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale. Con 30 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti.

I santi venerati oggi

– San Giovanni di Dio

Religioso

– Santi Apollonio e Filemone

Martiri

– San Duthac

Vescovo

– San Faustino Miguez

Padre Scolopio