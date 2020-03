The week: i fatti più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti dal mondo per i propri lettori.

POLITICA ITALIANA Coronavirus, rinviato referendum sul taglio dei parlamentari italiani

Era previsto per il 29 marzo. Il Consiglio dei Ministri lo rinvia a data da definirsi. Leggi il seguito

POLITICA ESTERA Usa 2020, è la notte di Joe Biden

E’ la notte di Joe Biden, quella del super Tuesday, che corre veloce verso le elezioni americane. Leggi il seguito

ATTUALITA’ Coronavirus: vaccino pronto a fine estate

Oltre tremila i morti in 65 paesi. Leggi il seguito

SCIENZA L’ effetto Covid – 19 ha ridotto l’inquinamento in Cina

Uno dei tanti effetti collaterali del Coronavirus ha anche qualcosa di positivo. Leggi il seguito

SPETTACOLO James Bond: rinviata uscita di “No Time to Die” a causa del Coronavirus

Il rinvio arriva dopo che due siti di fan di James Bond hanno scritto agli studi dietro il film per chiedere che il lancio venisse rinviato. Leggi il seguito

SPORT Coronavirus: niente tifosi. Atalanta-Lazio il 15 marzo

È passata una settimana, ma il tema del momento è ancora il Coronavirus. Leggi il seguito