Al Salotto delle Celebrità approda l’operatrice di wellness Cristina Santoro

Cristina Santoro inizia il proprio percorso professionale nel mondo del make-up, come PRO Make-Up Artist e, in seguito, anche come lashmaker. Ha presto compreso che la sua strada professionale avrebbe incrociato quella del benessere olistico e ha quindi portato avanti in questa direzione il proprio percorso professionale, grazie innanzitutto a Lucia Trecca, sua madre e docente formatrice, che è stata la prima a trasmetterle la passione e che lei considera un punto di riferimento, grazie alla sua professionalità e dedizione, sia da colleghi che da corsisti presenti su tutto il territorio italiano.

“Grazie a mia madre” afferma “mi sono innamorata di questo universo, fatto di armonia, cura e consapevolezza”.

Più di recente, Cristina ha potuto conoscere la operatrice del benessere Claudia Musaj, donna di straordinario spessore personale e professionale, titolare di uno studio di Lugano, che con le sue metodologie (fra cui il “Metodo Musaj”, a cui Claudia ha appunto dato il suo nome) ha fatto il giro del mondo, fino a arrivare a diventare sponsor ufficiale nel Salotto delle Celebrità, un luogo esclusivo, parte integrante del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, dove eleganza, benessere e cura dei dettagli si fondono per regalare a ogni ospite un’esperienza indimenticabile, all’altezza del palcoscenico più prestigioso d’Italia.

Cristina quest’anno avrà il privilegio di far parte di questa iniziativa, nell’ambito della kermesse sanremese, nel ruolo di Coordinatrice Master della Sala VIP per Il Salotto delle Celebrità. “Il Festival di Sanremo sarà una splendida avventura, unica, che mi consentirà di crescere professionalmente, dandomi l’opportunità di incontrare e confrontarmi con persone straordinarie, colleghi e professionisti del settore, che hanno reso questo viaggio ancora più speciale”, dichiara Cristina con soddisfazione.

Cristina è consapevole che il Festival sarà un grande trampolino di lancio, un’occasione per proseguire la propria attività anche con progetti futuri di spessore, che le daranno sempre più soddisfazione, e tramite le sue dichiarazioni si manifesta la sua determinazione e tenacia. “Il mio obiettivo in questo ruolo”, conclude, “è semplice ma profondo: mettere il cuore in ogni gesto, offrire un’accoglienza che non sia solo lusso estetico, ma un’autentica esperienza di benessere, eleganza e passione. Creare un’atmosfera in cui ogni celebrità si senta unica, valorizzata, a proprio agio. Perché il vero lusso è questo, prendersi cura degli altri, con autenticità e amore per i dettagli. E per me, questa è la più alta forma d’arte.”