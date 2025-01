Da Orta Nova a Sanremo: costruire un esercito bianco per il benessere

Lucia Trecca, operatrice del benessere, inizia la propria attività professionale vent’anni fa a Orta Nova, una piccola cittadina in provincia di Foggia, in un periodo in cui il massaggio era percepito come un lusso o come un capriccio. Ora grazie a un lavoro costante di sensibilizzazione e formazione, non ha visto solo l’evoluzione del uso percorso professionale e personale, ma anche un profondo cambiamento di mentalità nella sua realtà provinciale, dichiarandosi orgogliosa di aver dato un forte contributo.

“Nella mia provincia”, afferma, “tanto che, a Natale e persino ai compleanni, non è raro vedere massaggi regalati al posto di oggetti materiali, un gesto che dimostra quanto sia cresciuta la consapevolezza dell’importanza di prendersi cura di sé. Questa trasformazione non sarebbe stata possibile senza le persone che hanno creduto e si affidano a me, ai miei clienti per il loro benessere, e ai miei corsisti per il loro processo di formazione.”

“Il mondo in cui viviamo” prosegue Lucia, “è segnato perennemente da conflitti e divisioni. Costruire un esercito bianco rappresenta un modo per resistere alle tensioni con fiducia e umanità. Il mio lavoro nel benessere è una forma di rivoluzione pacifica, che invita a prendersi cura di sé e degli altri, a costruire relazioni basate sul rispetto e sulla consapevolezza. È un modo per dimostrare che possiamo fidarci dell’uomo, investire nella sua capacità di cambiare in meglio e ritrovare il coraggio di costruire un futuro fatto di armonia e non di contrasti.”

Da quest’anno la figlia di Lucia, Cristina Santoro, le sarà vicino mettendo in atto ciò che le è stato trasmesso e portando avanti con dedizione la professione. “Devo ringraziare mia figlia che mi ha sempre supportato in questo progetto e che da quest’anno, lo affermo con orgoglio, metterà lei direttamente in atto ciò che le ho trasmesso, portando avanti il nostro lavoro con dedizione e passione” prosegue.

Nel prossimo febbraio, Lucia arriverà al Salotto delle Celebrità a Sanremo, in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana. L’arrivo nella cittadina ligure è stato possibile grazie a Claudia Musaj, una donna determinata e guerriera che ha creato il cosiddetto “Metodo Musaj” facendo il giro del mondo nel settore del benessere. ”Claudia, con la sua grinta, mi ha trasmesso la sua fiducia e mi ha dato il coraggio di mettermi in gioco e la libertà di esprimere al meglio le mie competenze, affidandomi l’organizzazione dei corsi e lo sviluppo di materiali didattici. Mi ha inoltre affiancato al dottor Nazzareno Bartolaccini, un professionista di altissimo calibro con il quale è stato un autentico onore e piacere lavorare”, afferma Lucia.

Insieme a Claudia e a Nazzareno, Lucia ha unito scienza e olismo dando vita a Harmony Therapy, un protocollo innovativo per il trattamento dei muscoli fonatori e respiratori, che nasce per rispondere alle esigenze di artisti, professionisti della voce e chiunque voglia migliorare la propria salute fisica e mentale, unendo tecniche olistiche e fisioterapiche che migliorano la qualità della respirazione, la postura e la performance vocale, promuovendo al contempo un profondo rilassamento.

Il progetto ha trovato pieno supporto in Joseph Miceli, amministratore delegato di ISO Benessere, un’azienda leader nel settore delle tecnologie per il benessere. Grazie alla fiducia di Joseph e alla collaborazione con ISO Benessere, Harmony Therapy sarà presentato nell’ambito del Salotto delle Celebrità all’interno di uno spazio wellness dedicato, dove Lucia insieme al suo gruppo di lavoro potrà prendersi cura di personaggi esclusivi, noti volti del giornalismo, della stampa, dello spettacolo, della musica e della moda, offrendo loro un’esperienza di benessere unica ed elevata.

Lucia è decisa e determinata, convinta che il segreto per ispirare gli altri è innanzitutto credere in ciò che si fa e amarlo profondamente. “Se non siete voi i primi a fidarvi del vostro sogno, sarà difficile convincere gli altri. Ma quando lo fate con passione e autenticità, i risultati arriveranno, e il cambiamento sarà inevitabile”, conclude.