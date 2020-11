Ambassador International Competition 2020: premiata Ester Gatta

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Ester Gatta, artista a 360 gradi, insignita con l’”Ambassador International Competition 2020” alla decima edizione del Social World Film Festival.

A consegnarle il premio, Giuseppe Alessio Nuzzo, Direttore generale del Festival, in occasione del corso di aggiornamento tenutosi a cura dell’Ordine dei Giornalisti della Campania sul tema “Cinema e Covid-19, il grande schermo tra crisi e nuove opportunità tecnologiche” durante il quale sono intervenuti il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, la critica cinematografica Marcella Cerciello ed i giornalisti Alessandro Savoia e Claudia Esposito. Durante l’incontro, Ester Gatta ha raccontato l’esperienza come produttrice e co-protagonista, accanto a Fabrizio Nevola, del docu-film “Positive”, girato interamente con la tecnica del mockumentary, la scorsa primavera in pieno lockdown e ha parlato del suo primo progetto editoriale che la vede autrice di “Positive” ovvero un romanzo edito da Cinema Edizioni, dedicato agli “Eroi Mascherati senza Mantello”. A seguire, la proiezione del film breve fuori concorso “Positive”, distribuito a livello internazionale dalla “London Movie”.

