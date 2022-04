Angri: Esplode la primavera al Mooday Experience con il “Music Spring Event 2022”

Al Mooday Experience per gli eventi primaverili dopo i Soul – Food Vocalist arrivano I Just Sound Quintet e gli Allerija.

Dopo il successo della prima serata per il sold out dei Soul – Food Vocalist sono attesissime le altre due cene spettacolo che caratterizzeranno il “Music Spring Event 2022” organizzato al Mooday Experience, location incantevole situato nel Parco Amore in via Satriano ad Angri. Con la direzione artistica dell’artista Fiorenza Calogero la struttura ospiterà altri due coinvolgenti spettacoli musicali. Soul, pop e raggae rivisitati con sonorità e stili moderni, nulla sarà lasciato al caso nella bella cornice della struttura salernitana. Il pubblico degusterà durante gli spettacoli la raffinata cucina del noto chef Vincenzo Lombardo. Il prossimo appuntamento musicale è previsto per venerdì 6 maggio, ad esibirsi il quintetto de I Just Sound Quintet, il gruppo porterà in scena il suo dinamico repertorio raggae. . A concludere gli eventi primaverili del Mooday Exsperience, è prevista per venerdì 27 maggio una serata interamente dedicata alla musica partenopea con l’esplosivo gruppo gli Allerija. Anche i piatti che verranno serviti durante l’ultima serata saranno quelli della cucina tradizionale napoletana. A dare ancor più vitalità al pubblico del 6 e 27 maggio dopo l’esibizione dei gruppi ci sarà l’intervento di Peppe Croce con il suo DJ set.

Per info prenotazioni

081946863 – 3807438197