Borrelli: “Aumento i malati di Covid-19”

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, in conferenza stampa alla Protezione Civile, ha commentato l’emergenza Coronavirus.

“Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 31.506” ha detto il capo della protezione civile che poi ha continuato dicendo “E’ ancora “prematuro fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi”.

