Jared Leto torna dal deserto e scopre del Coronavirus : “Non avevo idea di cosa succedesse fuori”

“Mi sto aggiornando su quello che sta succedendo. Spero che voi e i vostri stiano bene. Invio energia positiva a tutti. State dentro, restate al sicuro”, ha scritto nel suo post.



Lʼattore e cantante ha pubblicato un post su Instagram dopo essere tornato da 12 giorni di meditazione silenziosa. In linea con la sua immagine new age, Jared ha appena terminato una full immersion di meditazione nel deserto. “Dodici giorni fa sono andato in meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo completamente isolati. No telefono, nessuna comunicazione. Non avevamo alcuna idea di cosa stesse succedendo”. inizia così il suo surreale racconto.

“Ieri sono rientrato in un mondo completamente differente. Uno che è cambiato per sempre. Sconvolgente, come minimo. Sto ricevendo messaggi di familiari e amici da ogni parte del mondo e sto recuperando informazioni. Spero stiate tutti bene, mando a tutti energia positiva. State a casa, state al sicuro.”

Rivedremo il premio Oscar sul grande schermo nei panni di “Morbius”, nuovo film dell’universo Sony legato al mondo di Spider-Man. L’uscita è fissata per il 31 luglio.