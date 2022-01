CAZZIMMA&ARRAGGIA, al Piccolo Bellini di Napoli fino al 9 gennaio

Debutta domenica 26 dicembre 2021, alle 18.30, al Teatro Piccolo Bellini di Napoli, CAZZIMMA&ARRAGGIA, uno spettacolo a cura di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto.

Barcellona 1984, è l’ultimo giorno di calcio mercato e due improbabili dirigenti del Calcio Napoli sono chiusi in una stanza d’albergo da 59 giorni, alle prese con la snervante trattativa, aspettano la telefonata del Presidente Ferlaino da Napoli che deve confermare che i soldi per comprare il giocatore più forte di tutti i tempi ci sono. Errico Liguori e Fulvio Sacco rivivono sul palco il surreale racconto di due sciarmati alle prese con la più grande impresa manageriale e sportiva del XX secolo: l’acquisto di Diego Armando Maradona.

«Siamo nati dopo l’arrivo di Maradona, troppo piccoli per vedere Carmelo Bene, troppo non-nati per piangere Enrico Berlinguer, troppo piccoli per ricordarci la festa dello Scudetto, troppo assenti dalla vita per vedere in scena Eduardo o bere un drink con Lucio Amelio. Nella nostalgia di un passato che non abbiamo mai vissuto, nel lutto per il corpo dei miti, nell’ironia della sorte, noi ci troviamo a nostro agio. Da tempo stavamo ragionando su una tematica precisa da portare il teatro: come si realizzano i sogni? E siamo partiti da qui: dal raccontare il più grande sogno di tutti i tempi: vincere sull’impossibile!» Così Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto raccontano perché hanno scelto di riscrivere a modo loro la storia dell’arrivo di Maradona a Napoli come pretesto per costruire un’epica commedia contemporanea, che tra battute fulminanti e arredi vintage, ci racconta di due scalcagnati dirigenti di una città in costante attesa di riscatto che portano a segno la realizzazione di un sogno collettivo.

Nel foyer del Piccolo Bellini, in contemporanea con lo spettacolo, sarà presente la mostra “Santo Diego” – un progetto creativo nato a Napoli la cui produzione ha inizio nel 2018 e ad oggi alterna interventi in strada, attività espositive e istallazioni che esplorano la corrente neo-pop, reinterpretandola e celebrando la contaminazione tra arte e vita reale. Maradona rappresenta un’icona identitaria e senza tempo, un simbolo di rivalsa e realizzazione. La sua dimensione è quella del sogno. Attraverso l’immagine votiva de el Pibe de oro la mostra vuole raccontare ciò che Maradona è stato, e continua ad essere, per il popolo napoletano e non solo: la possibilità di immaginare un altro modo di stare al mondo diversamente da come fa chi si rassegna ad una prospettiva futura priva di aspettative; l’opportunità quindi, di credere nei propri sogni.

Info spettacolo

Piccolo Bellini, dal 26 dicembre al 9 gennaio

Orari:

domenica 26 dicembre 2021 – ore: 18:30

lunedì 27 dicembre 2021 – ore: 20:45

martedì 28 dicembre 2021 – ore: 20:45

mercoledì 29 dicembre 2021 – ore: 18:00

giovedì 30 dicembre 2021 – ore: 20:45

sabato 1 gennaio 2022 – ore: 20:45

domenica 2 gennaio 2022 – ore: 18:30

martedì 4 gennaio 2022 – ore: 20:45

mercoledì 5 gennaio 2022 – ore: 19:30

giovedì 6 gennaio 2022 – ore: 18:30

venerdì 7 gennaio 2022 – ore: 20:45

sabato 8 gennaio 2022 – ore: 20:45

domenica 9 gennaio 2022 – ore: 18:30

Share This: