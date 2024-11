Concluso Il Master Sala Vip Sanremo 2025: Formazione, Benessere E Professionalità Al Top

Si è concluso, con grande successo, il Master Sala VIP Sanremo 2025, un evento unico nel suo genere ideato e diretto da Claudia Musaj che ha riunito professionisti del benessere e del settore olistico per una formazione d’eccellenza, in vista del prestigioso Salotto delle Celebrità che vedrà nuovamente la luce in occasione della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il Master Sala VIP Sanremo, già presente nelle ultime edizioni della kermesse musicale sanremese, conferma ancora una volta l’importanza di unire formazione di qualità, innovazione e professionalità per creare nuove opportunità in un settore in continua evoluzione.

Cuore pulsante e motore del Master sono stati i professionisti di Isobenessere con un team di docenti d’eccezione: Joseph Miceli, Anastasia Baxarova e Gianluca Lombardi, che hanno ampliato le competenze dei partecipanti con sessioni dedicate alla valorizzazione della propria immagine professionale e alla creazione di uno spazio di lavoro ottimale. Grazie alla loro esperienza, i partecipanti hanno acquisito strumenti concreti per distinguersi e affermarsi nel settore.

Il gruppo di lavoro è formato dai tutor Alba Rocca, Elena Giacomoni e Fabiola Bartolaccini, la coordinatrice Cristina Santoro e dai professionisti Laura Esposito, Dino Scalzi, Anna Kremenchutska, Blerina Shimaj e Patrizia Antonino.

Il Master ha rappresentato anche il debutto ufficiale del protocollo Harmony Therapy, sviluppato grazie alla collaborazione tra il Dott. Nazzareno Bartolaccini e la docente e terapeuta del massaggio Lucia Trecca. Harmony Therapy si concentra sul benessere dei muscoli respiratori e fonatori, offrendo un supporto prezioso non solo a chi canta, ma anche a chi desidera migliorare la propria qualità di vita attraverso il respiro consapevole e la cura del corpo.

Ospiti speciali del Master sono stati Marco e Sabrina Petrollini, consulenti DoTerra, che hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti con approfondimenti sull’aromaterapia e le proprietà benefiche degli oli essenziali. La loro presenza ha aggiunto valore, portando conoscenze pratiche e fragranze che hanno contribuito a creare un’atmosfera unica.

Grazie al Master, i partecipanti sono ora pronti a mettersi alla prova durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, all’interno del prestigioso Salotto delle Celebrità dove potranno incontrarsi con VIP di rilievo nazionale e internazionale, ai quali potranno fornire i propri servizi nel campo del benessere. Questo spazio esclusivo è infatti dedicato al benessere delle personalità dello spettacolo e sarà il palcoscenico ideale per mostrare le competenze acquisite e consolidare la propria posizione nel mondo del wellness.