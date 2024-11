Natale solidale: ai Pini di Casoria una raccolta fondi per l’associazione “Guardateci negli occhi”

Manufatti realizzati dai bambini per altri bambini: è questo lo spirito dell’iniziativa benefica “Il Natale è solidale”, con la quale i prodotti realizzati dai piccoli studenti dell’Istituto Aldo Moro di

Afragola verranno messi in vendita all’interno di un mercatino solidale che verrà allestito al Parco Commerciale I Pini di Casoria (Strada Statale Sannitica, 87 Casoria NA)

Un evento per tutta la famiglia che si svolgerà il giorno 5 dicembre 2024 dalle ore 17.30 alle 19.30.

Per l’occasione sarà anche possibile acquistare il “panettone solidale”, realizzato apposta per l’associazione “Guardateci negli occhi” che si occupa di supportare attivamente i bambini con autismo e le loro famiglie.

Il ricavato di tutte le vendite sarà completamente devoluto all’associazione.

Guardateci negli occhi

L’associazione nasce nel 2016 da quattro genitori di ragazzi e bambini autistici. Ha finalità civiche, solidaristiche, di sostegno e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività per i ragazzi autistici avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e coinvolgendo i loro familiari nonché tutori, educatori ed insegnanti.

Gli obiettivi prevalenti sono:

Creare inclusione utilizzando attività laboratoriali ludiche e ricreative con i ragazzi, genitori, volontari e formatori.

Supportare e assistere familiari, soprattutto a chi si affaccia a questo mondo con percorsi di Auto-Mutuo-Aiuto con momenti di confronto con le altre famiglie perché spesso il da farsi è più chiaro se spiegato da chi l’ha “già fatto”.

Collaborare e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, ambiti e distretti sanitari nonché con associazioni e scuole, per promuovere e creare servizi efficaci tutti finalizzati al miglioramento qualitativo e al benessere della vita dei ragazzi autistici e dei loro familiari.