Il calcio italiano, fra stop e ripartenza

Finalmente, si riparte. Riparte la Serie A, con l’anticipo delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia.

Domani e dopodomani, infatti, andranno in scena le Semifinali di ritorno fra Juventus e Milan e Napoli e Inter, mentre il prossimo mercoledi – chi passerà il turno – si giocherà la finalissima a Milano.

Ma non solo Coppa Italia. Riparte, infatti, anche il Campionato e lo fa con le gare di recupero della 26esima giornata.

Poi, ogni tre giorni, fino al 2 agosto, termine ultimo per la conclusione del Campionato stesso, senza poi dimenticare le coppe europee – Champions ed Europa League – che si giocheranno in pieno agosto, prima del via ufficiale per la prossima stagione previsto per inizio ottobre prossimo.

Niente da fare, invece, per il calcio femminile. Il movimento, portato in auge lo scorso anno dello strepitoso mondiale delle ragazze azzurre, non è bastato a renderlo un torneo amatoriale quest’anno, alla prova dei fatti, visto che di riprendere non se n’è mai parlato.

Resta da capire, appunto importante per il Napoli femminile, cosa si deciderà in sede di giudizio visto che la squadra partenopea era in lizza per il salto di categoria.