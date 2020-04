Coronavirus, Facebook sfida Zoom e lancia le “Messenger Rooms “

Zuckerberg lancia un nuovo servizio di videochiamate di gruppo multipiattaforma. Disponibile da subito in Italia, consente di fare videochat tra 16 persone.

Facebook scende in campo e affronta le popolari piattaforme Zoom e HouseParty, con il nuovo servizio di videochat Messenger Rooms, utile per parlare con gli amici ma anche per le riunioni di lavoro.

Principalmente si pone come luogo in cui incontrare gli amici, grazie anche alla presenza di filtri e alla possibilità di personalizzare la location, dalla spiaggia a una festa di compleanno, con realtà virtuale e aumentata.

La nuova creatura di Mark Zuckerberg inoltre sarà semplicissima da utilizzare e priva di limiti: fino a 50 partecipanti, nessuna applicazione o programma da scaricare e nessun limite di tempo.

Per poter accedere alla videochiamata, basta cliccare sull’invito che può essere ricevuto su Facebook, su Messenger (il servizio di chat del social network) o con un semplice link via mail.

Presto sarà possibile aprire una Stanza anche da Instagram Direct, WhatsApp e Portal. Quando amici o membri di una community apriranno una stanza dando agli altri l’accesso, la si vedrà su Facebook.

La persona che avvia la videochiamata, creando una Stanza, può scegliere chi può vederla e chi può partecipare. Ovviamente, la stessa persona deve essere presente per avviare la conversazione e può rimuovere gli ospiti in qualsiasi momento.

Insomma, grande attenzione alla privacy, un tema estremamente caldo in questo periodo proprio in relazione ai servizi di videochiamata. In ogni caso, Messenger Rooms sarà disponibile in test in Italia già nei prossimi giorni (per poi estendersi a livello globale) e potrà essere utilizzato su smartphone, tablet e computer.