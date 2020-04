Coronavirus, i dati nel mondo

Secondo quanto riferito ieri dalla Johns Hopkins University, i malati da Coronavirus nel mondo hanno superato il milione e mezzo di persone.

Negli Usa i casi hanno toccato quota 424.945 e i decessi sono saliti a 14.529. Per il secondo giorno consecutivo i morti per coronavirus negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore.

Se nel nostro paese la situazione sembra essere in leggero miglioramento, nel resto dei paesi asiatici (Giappone e Corea). In Giappone, soprattutto, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 144 contagi a Tokyo, 500 in tutto il Paese. Il bilancio totale ora è 1.338 casi a Tokyo e almeno 5.768 in tutto il Paese, inclusi i passeggeri della Diamond Princess.

Il numero dei contagiati ha superato quota 40 mila, con un raddoppio di casi in una settimana, anche in America Latina.