Coronavirus, in Italia contagi in leggero calo

Nel solito bollettino della Protezione Civile, l’Italia conferma un trend negativo per quanto riguarda il numero di contagi da Covid-19.

Sono, infatti, 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di martedì, quando erano scesi di ben 528 unità, e quello di ieri è il terzo giorno di calo consecutivo dei malati.

Prosegue, inoltre, ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a martedì. Di questi, 817 sono in Lombardia. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a martedì e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare.