Coronavirus, New York autorizza la celebrazione di matrimoni in video-conferenza

A New York il governatore dello Stato Andrew Cuomo ha recentemente firmato un’ordinanza con la quale conferisce validità legale ai matrimoni celebrati in video-conferenza.

Negli Stati Uniti il matrimonio è un atto fondamentale per il riconoscimento di alcuni diritti, primo tra tutti quello di immigrazione, a sua volta indispensabile per ottenere la cittadinanza e l’assicurazione medica. Forse la decisione va incontro soprattutto a chi ha questo tipo di esigenza.

Affinché abbiano valore legale, queste cerimonie celebrate in video devono comunque sottostare a precise regole: il sistema di videoconferenza deve permettere l’interazione in tempo reale tra i promessi sposi, il celebrante e i testimoni. E il tutto deve avvenire in diretta. No, quindi, a video pre-registrati o scambio di promesse con l’ausilio di avatar e animazioni varie. La scelta di Cuomo è stata seguita a breve anche da altri governatori, tra cui quelli del Colorado e dell’Ohio.