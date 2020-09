Dal 17 settembre arriva un divertente film in stop-motion per famiglie: “Mister Link”

Il film d’animazione che ha vinto il Golden Globe 2019 è pronto per uscire nelle sale cinematografiche italiane: l’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 17 settembre.

Candidato all’Oscar 2020 come miglior film d’animazione, e vincitore del Golden Globe nella stessa categoria, “Mister Link” debutta nei cinema italiani il 17 settembre. Realizzato con la tecnica della stop-motion, racconta di uno scienziato convinto che esistano creature mitiche, ma incapace di dimostrarne la presenza. Un giorno riceve una lettera nella quale viene indicato il posto in cui vive un bigfoot: a spedirla è stato lo stesso animale, Sarà un viaggio di scoperta, sulla falsariga del classico “Giro del mondo in ottanta giorni”. Dietro “Mister Link” c’è la casa di produzione americana Laika, che in precedenza aveva lavorato a titoli come “Coraline”, “La sposa cadavere” e “Kubo e la spada magica”. Il regista e sceneggiatore è Chris Butler, al suo secondo lungometraggio dopo “ParaNorman” (2012). Nel cast in lingua originale prestano le loro voci attori del calibro di Zoe Saldana, Hugh Jackman ed Emma Thompson.