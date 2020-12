Donne Nel Pallone, appuntamento domani alle 11.30 su Radio Onda Sport

Sabato 19 dicembre andrà in onda “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti” in diretta sulla pagina Facebook “Donne nel Pallone” e su Radio Onda Sport condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese.

Il programma ideato dalla giornalista sportiva Sonia Sodano ritorna in onda in una nuova formula, uno speciale di 90 minuti suddiviso in due tempi, così come le partite di calcio. Nei primi 45 minuti ampio spazio a tutta la Serie A, mentre nel “secondo tempo” si parlerà del Napoli.

Durante la puntata ci saranno, come sempre tanti ospiti, rigorosamente raggiunti al telefono o via Skype in ottemperanza delle norme dovute alla pandemia in cui ci troviamo.

Una settimana fa, la prima puntata di questa nuova edizione in cui sono intervenuti l’ex Napoli Gianni Francini, il corrispondente in Italia del giornale francese “L’Equipe” Valentin Paoluzzi, Peppino Di Capri, i mister Gigi De Canio e Ivano Bonetti e tanti altri tra esponenti del mondo del calcio e giornalisti sportivi.

Dopo le problematiche relative al Covid 19, e in piena pandemia, tutte le precauzioni sono rispettate partendo dalla distanza di oltre un metro tra le due conduttrici fino ad arrivare agli ospiti raggiunti via Skype o telefonicamente.

In redazione, la giornalista Adele Monaco, che in ogni puntata porterà la testimonianza di un personaggio dello spettacolo per la rubrica “Vip nel Pallone”. Alla regia, radiofonica e web, Mauro Lanzieri.

