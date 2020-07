F1, GP Stiria: vittoria di Hamilton

Lewis Hamilton ha vinto il GP di Stiria, seconda prova del Mondiale di F.1 2020.

L’inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Quarto posto per Alexander Albon che ha preceduto la McLaren di Lando Norris. Disastro Ferrari, con Charles Leclerc che al primo giro ha colpito in curva 3 l’altra rossa di Sebastian Vettel in un errato tentativo di sorpasso. Il monegasco si è assunto la responsabilità dell’accaduto.