Formula 1, Mondiale al via

Questa è la volta buona: dopo la falsa partenza dello scorso marzo, la Formula 1 è ora pronta a dare il via alla stagione 2020 con il Gran Premio d’Austria.

Ripartire in sicurezza è il mantra del circus: tutte le gare in programma al momento si disputeranno a porte chiuse, senza pubblico sulle tribue, con personale dei team ridotto al minimo indispensabile.

Nel corso dei tre mesi di lockdown, il circus ha cercato di reagire e lo ha fatto con una serie di interventi mirati principalmente a ridurre i costi e aumentare la sicurezza in pista.

Sarà ugualmente una stagione unica nel suo genere, perché per la prima volta il campionato partirà dall’Austria e lo farà con due gare in successione sullo stesso circuito: quello di domenica sarà il Gran Premio d’Austria, mentre quello successivo si disputerà con la denominazione di GP della Stiria.