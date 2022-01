Giovanni Meola ospite “A casa Sodano”

Torna, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 14:00 su Cultura A Colori la trasmissione di Sonia Sodano, “A casa Sodano”.

Ospite della prima puntata il regista, drammaturgo e sceneggiatore , Giovanni Meola. Nel corso della trasmissione si parlerà dello spettacolo “Amleto o il gioco del suo teatro” di scena al TRAM di Napoli dal 3 al 6 e all’11 al 13 febbraio. Altre tematiche poi verranno trattate come il teatro al tempo del covid e il ruolo della donna nello spettacolo. Meola ci parlerà anche degli altri progetti che sta curando e dei numerosi lavori che sta portando avanti tra cinema e teatro.

Il programma va in onda alle ore 14 di ogni mercoledì su “Cultura A Colori” e, in contemporanea, sulla pagina Facebook e il Twitch di Sonia Sodano. In replica, sempre di mercoledì, alle ore 19 su Radio Onda Music e alle ore 21 in premièr sul canale YouTube di Sonia Sodano.

