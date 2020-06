Gualtieri: “Valutiamo taglio dell’Iva”

Il ministro del’Economia Roberto Gualtieri, durante il convegno “Obiettivo rilancio – Speciale Telefisco – Videoforumedition” organizzato da Il Sole 24 Ore, ha commentato in questi termini il taglio dell’iva.

“Stiamo analizzando strutturalmente tutti i vari elementi, obiettivo del Governo è la riduzione del costo del lavoro, poi proprio di recente abbiamo cancellato tutte le clausole di salvaguardia eliminando gli aumenti dell’Iva” ha detto il ministro che poi ha continuato dicendo “Ora dal punto di vista macro ci sono casi come quello della Germania che ha considerato opportuno abbassare l’Iva. Ma e’ un intervento congiunturale, per pochi mesi e per alcune categorie E’ un intervento possibile che va distinto da interventi strutturali. Stiamo valutando tutti i possibili interventi congiunturali. Stiamo esaminando tutte le opzioni”.

Share This: