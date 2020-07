Il genio di Bansky invade la metro di Londra

Il misterioso artista Bansky è tornato all’opera nella metropolitana di Londra, questa volta con dei disegni ispirati al coronavirus.

Il suo ultimo lavoro, che si chiama ‘If You Don’t Mask, You Don’t Get’ ritrae dei ratti in diverse pose che si riferiscono tutte a comportamenti che dovrebbero essere evitati durante l’emergenza sanitaria: un topo starnutisce, un altro ancora, per esempio, usa la mascherina come paracadute.

L’opera dell’artista mira con tutta probabilità a sensibilizzare sull’uso delle mascherine da ormai un mese diventate obbligatorie sui mezzi pubblici in Inghilterra.