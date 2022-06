Il ruolo del Terzo Settore nello sviluppo territoriale: criticità, idee e proposte

Martedì 21 giugno, ore 16, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati a Roma. On Frate: “PNRR occasione per il Terzo Settore”

ROMA – Martedì 21 giugno, nella sala stampa della Camera dei Deputati, alle ore 16, si terrà una conferenza sul Terzo settore. Un’iniziativa promossa dall’On. Flora Frate, deputata della Repubblica. L’evento si prefigge l’obiettivo di analizzare le opportunità e le sfide che coinvolgono il Terzo Settore ed i suoi protagonisti. A partire dal PNRR (Piano Nazionale Resistenza e Resilienza), che rappresenta un’occasione più unica che rara per poter accrescere e salvaguardare l’esistenza stessa del Terzo Settore. L’iniziativa rappresenta quindi la costruzione di una vera e propria rete, destinata a perdurare nel tempo, per mettere in contatto le più importanti realtà del settore no profit.

Un trampolino di lancio che ha lo scopo di mettere in comunicazione il Terzo Settore con le istituzioni per trovare dei punti di contatto. La galassia del Terzo Settore è composta da tutte quelle associazioni no profit che, in Italia, hanno determinato la nascita di una vera e propria identità culturale. Questo movimento ha bisogno di essere valorizzato e di trovare una strada comune.

“Il Terzo Settore gioca un ruolo strategico nel nostro paese – ha dichiarato l’on. Frate -. Il no profit raccoglie al suo interno le nostre risorse migliori, soprattutto tra i giovani che hanno la volontà di industriarsi, di creare rete e di spendersi per il proprio territorio. Un patrimonio così non può e non deve andare disperso. Questa iniziativa ha l’obiettivo di aprire uno spazio di riflessione trasversale, mettendo insieme professionisti, operatori sociali, imprenditoria ed istituzioni. Questo mondo, oggi più che mai, deve parlarsi e deve costruire sinergie per quella che è la sfida più importante di tutte: il PNRR. Il mio auspicio è che questa iniziativa sia il primo passo di un lungo cammino, da costruire in rete”.

Al tavolo dei relatori interverranno: il Dott. Francesco Del Deo, sindaco di Forio e Presidente dell’Ancim (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori); la Dr.ssa Antonella Inverno, responsabile politiche infanzia e adolescenza Ita-Eu di Save the Children; il Dott. Antonio Seminati, Direttore CSVnet; Francesco Donzelli, avvocato e Presidente di Dimensione Forense; la Dr.ssa Roberta Inarta, Direttrice della Scuola di cinema di Napoli; la Dr.ssa Maria Carmela Inverno, Project Manager – Amm.re Delegato Exarco scs Onlus; la Dr.ssa Milena Palladino, coordinatrice Consorzio Luna; la Dr.ssa Antonietta Panico, communication manager associazione Microlab e Nartwork aps e la Dr.ssa Antonia Petrozzino, Project Manager – Presidente Pro Loco “Compsa”;

Inoltre, tra i partecipanti saranno presenti l’ingegnere Raffaele Ferraro e la psicologa Maria Belli.

Sarà possibile seguire l’evento in remoto al link ufficiale della Camera dei Deputati:

https://webtv.camera.it/conferenze_stampa