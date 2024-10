Il Tam Tam Digifest celebra le Ombre Sonore di Janis e di Pino Daniele

Proseguono gli appuntamenti con il cinema che racconta la musica al Tam Tam Digifest che quest’anno ha come tema le Ombre Sonore e prevede la proiezione di un film dedicato ogni volta a un musicista che ha lasciato la sua impronta nella storia della musica contemporanea.

Sabato 12 ottobre, ore 20.30, la rassegna avrà luogo al Camera Film di Pomigliano D’Arco, in via Fratelli Bandiera 17 con Janis di Amy Berg; prosegue mercoledì 16 ottobre, ore 18.30, al Centro Polifunzionale per Anziani ‘V. De Cicco’ di Ponticelli, in viale Hemingway 102 (ex Rione Incis) con Pino Daniele – Il tempo resterà – di Giorgio Verdelli che sarà ospite alla rassegna.

Janis è un film di Amy Berg sul grande idolo della rock music: una donna eccezionale, dal cuore gonfio d’amore, di rabbia, di urgenza comunicativa e bisogno vitale di fare musica. Realizzato in accordo e con il supporto della famiglia della cantante, Janis persegue un tono familiare e intimo, garantendo al ritratto della star scomparsa il massimo rispetto. A far da struttura al film c’è da un lato il racconto di una ragazza che si allontana dal suo luogo di origine dove era vittima di bullismo, dall’altra la lettura delle lettere che spediva costantemente alla sua famiglia, per raccontare i suoi successi e cercare la tanto agognata approvazione. Ci sono poi le immagini dei grandi concerti vissuti dall’interno e gli amori che le hanno spezzato il cuore.

Pino Daniele – Il tempo Resterà è un film di Giorgio Verdelli, autore televisivo con una lunga esperienza di programmi musicali che sarà presente alla proiezione aprendo un dibattito. Il film, omaggio al grande musicista partenopeo che ha saputo toccare le corde emotive di una molteplicità di persone differenti, esce nelle sale a due anni dalla sua scomparsa. Verdelli dà voce al cantautore attraverso molteplici testimonianze sia di musicisti storici che sono stati al fianco di Daniele (Rino Zurzolo, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Joe Amoroso e James Senese) sia attraverso l’influenza che Pino Daniele ha avuto sulle nuove generazioni di musicisti napoletani. Senza tralasciare gli amici storici e gli esperti che ci ricordano come Pino Daniele abbia cambiato le sorti della musica Made in Naples.

Visita il sito : www.tamtamdigifest.it

Info e contatti : tamtamcoop@libero.it – tel. 366 3188501

Pagina fb : tamtamdigifest