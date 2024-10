Alina Rumyantseva, da 25 anni operatrice del benessere con i suoi metodi rivoluzionari

Nata in Russia, Alina Rumyantseva vive dal 1999 in Italia e da 15 anni è Face Terapist specialista di trattamenti di benessere esclusivi e innovativi.

Fin da bambina, Alina si è appassionata del mondo della cosmesi e dell’estetica ma è proprio nel nostro Paese che ha deciso di dedicarsi professionalmente a questa attività realizzando così il proprio sogno. Dopo essersi laureata in scienze motorie, Alina ha conseguito la qualifica di estetista iniziando poi a lavorare nelle farmacie, presso le cabine estetiche e reparti di dermocosmetica. Ha collaborato quindi con vari brand prestigiosi come Villa Paradiso, Miamo skin care, Karin Herzog e altro come beauty thetapist e formatrice.

“Sono diventata Fharmacy beauty Coach” dichiara Alina, orgogliosa della propria passione e professione, “Credo fortemente nella formazione e continuo a fare ancora oggi dei corsi di aggiornamento. La formazione ti dà la sicurezza e la padronanza della materia e ti dà la possibilità di differenziarti dalle tue competitor e così offrire sempre qualcosa in più alla tua clientela.”

“Il mio sogno” prosegue decisa Alina, “era diventare un medico, ma per vari motivi familiari non ho potuto realizzarlo. Per questo motivo mi sono occupata dell’estetica avanzata scegliendo i trattamenti e i prodotti di altissima qualità per garantire alla mia cliente un risultato stabile e duraturo e senza effetti collaterali.”

Alina ha iniziato a collaborare con l’accademia Nuline di Brescia e lì svolge il ruolo di insegnante e di Skin Expert dopodiché ha iniziato a studiare i trattamenti di ringiovanimento naturale, come i lifting manuale, svolgendo vari percorsi presso le accademie russe e internazionali, grazie ai migliori insegnanti medici e cosmetologi. “Alla fine, ho scelto le manualità e le tecniche, che dal mio punto di vista sono migliori e vincenti per trattare diverse problematiche del viso. Così è nato FACEUP LIFTING, il mio trattamento rivoluzionario di ringiovanimento naturale” continua Alina.

Grazie poi al riscontro dei clienti che hanno potuto trovare questo trattamento, Alina ha deciso quindi di condividere le sue nozioni e la sua passione con altri operatori del settore, i suoi colleghi e con chi vuole imparare questo metodo rivoluzionario che agisce sulla causa di problematica e non la temporeggia soltanto.

Quindi oltre alla creazione del trattamento Faceup lifting ha creato il corso di Formazione Faceup lifting, insegnando i propri metodi a un gruppo di oltre duecento allieve.

Non manca nel percorso di Alina la partecipazione a campionati internazionali nel campo del massaggio. A maggio di quest’anno ha partecipato al campionato europeo di massaggi a Roma nella categoria Face, arrivando al quattordicesimo posto, su un totale di oltre ottanta partecipanti.

Come ci ha riferito, Alina ha compiuto il suo percorso con tenacia, considerando tutte le difficoltà riscontrate, ma è proprio grazie alla sua passione per l’argomento e a un grande forza di volontà che è riuscita nei suoi intenti, e svolge la sua attività con tanta soddisfazione.

Su nostra richiesta, adesso Alina ci parla del suo cavallo di battaglia, il trattamento Faceup Lifting.

“Ci sono tante tecniche chiamate lifting manuale, ma non sono tutti trattamenti portano a raggiungere lo stesso risultato” ci spiega Alina, “Faceup lifting è basato sulle conoscenze profonde di anatomia e fisiologia del volto e unisce cinque tecniche innovative e esternamente efficaci che garantiscono un risultato stabile e duraturo, perché con essere si va a lavorare direttamente sulla causa della problematica, in modo da non temporeggiare sul problema in sé. Al giorno d’oggi sempre più persone sono in ricerca dei trattamenti piu naturali e non vogliono sottoporsi ai trattamenti più invasivi di medicina estetica che possono provocare effetti collaterali. Il faceup lifting è un trattamento completamente salutare e oltre a dare dei effetti visivi estetici aiuta a sciogliere le contratture e scaricare lo stress, migliorando la qualità di sonno e portando ad un equilibrio fra il corpo e la mente. È proprio per questo motivo è così amato da tutti i clienti.”

Il trattamento FACEUP lifting

FACEUP lifting è un trattamento innovativo e rivoluzionario di ringiovanimento naturale che agisce su tutti i cambiamenti strutturali del nostro volto.

Il nostro viso è composto dai vari strati: muscoli facciali, ossa del cranio, compartimenti adiposi, fascia, legamenti… che subiscono un cambiamento durante l’età.

FACEUP LIFTING unisce cinque tecniche estremamente efficaci in un unico trattamento per ottenere un risultato stabile e duraturo. È un trattamento personalizzato perché in base alla tipologia di invecchiamento e alla tipologia dei tessuti si scelgono le tecniche appropriate per contrastare diverse problematiche del viso.

Faceup lifting migliora diversi inestetismi del viso come:

countiring e asimmetria facciale

rughe nasolabbiali

doppio mento

rughe frontali

zona perioculare

collo e decolte

bruxismo

È un trattamento molto richiesto ed estremamente efficace con l’effetto di lifting naturale.

FaceUp Lifting è un ottima alternativa alla medicina estetica con la possibilità di ottenere miglioramenti graduali e senza effetti collaterali. Ideale per le donne e gli uomini di tutte le età come prevenzione e correzione dei segni di invecchiamento.