Jules Molyneaux lo scalatore del Cervino più giovane della storia

A soli 11 anni e in compagnia del padre Chris, il bambino proveniente dalle highlands scozzesi ha completato la scalata del monte sul confine italo-svizzero in circa 4 ore.

Jules Molyneaux è lo scalatore del Cervino più giovane della storia: “Mi sento stanco, felice e sollevato – ha detto Jules alla Bbc – una bella esperienza, a metà strada verso la vetta inizi a vedere tutto arancione dietro le Alpi, è fantastico”. Un’avventura che ha messo a dura prova il giovane alpinista e suo padre sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale. La scalata è stata affrontata da un gruppo di 10 persone tra cui Jules e Chris. “Le condizioni – racconta ancora il padre – risultavano decisamente pericolose con parecchia neve e scariche di sassi. Il giorno in cui siamo saliti eravamo 10 e una persona è morta: un ragazzo è volato per 400 metri ed è stato recuperato dall’elicottero”. Nonostante la tensione e le condizioni, padre e figlio sono arrivati in cima.