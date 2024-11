L’arte della truffa: Biagio Izzo protagonista al Sannazaro

Biagio Izzo è il protagonista, da venerdì 15 novembre a domenica primo dicembre al teatro Sannazaro, di “L’arte della truffa” di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopolie ed Augusto Fornari che firma anche la regia.

Con Izzo in scena ci sono: Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza, Adele Vitale. Luci: Luigi Raia. Grafica: Max Laezza. Produttore esecutivo Giacomo Monda.

Produzione Tradizione E Turismo – Centro Di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, Ag Spettacoli.

La vita di Gianmario e della moglie Stefania viene sconvolta dall’arrivo del fratello di lei, Francesco, che la coppia è costretta a prendere in casa per fargli ottenere gli arresti domiciliari. Gianmario, integerrimo uomo d’affari, è preoccupato che la presenza del cognato, noto truffatore, possa nuocere ai rapporti che lui intrattiene con alti prelati del Vaticano, per i quali lavora. Ma un imprevisto rovescio finanziario porta Gianmario ad aver bisogno delle ‘arti’ del cognato, accettando in qualche misura le sue “regole”, da sempre criticate, ma ora indispensabili per salvare la sua reputazione di grande uomo d’affari. Il nuovo spettacolo di Biagio Izzo è una commedia brillante, che tra momenti paradossali, comici ed emozionanti ci farà assistere alla consumazione di una truffa …a fin di bene, che porterà Gianmario a riconsiderare il rapporto con il cognato.

Giorni e orari

venerdì 15 novembre 2024 ore 21:00

sabato 16 novembre 2024 ore 21:00

domenica 17 novembre 2024 ore 18:00

venerdì 22 novembre 2024 ore 21:00

sabato 23 novembre 2024 ore 21:00

domenica 24 novembre 2024 ore 18:00

venerdì 29 novembre 2024 ore 21:00

sabato 30 novembre 2024 ore 21:00

domenica 01 dicembre 2024 ore 18:00