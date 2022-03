“Libri… (DI)Vini”: Tiuna Notarbartolo presenta “Il piccolo libro degli abbracci” da UNIGUS

Nuovo appuntamento con “Libri… (DI)Vini”, il programma radiofonico ideato e condotto da Sonia Sodano e Maria Consiglia Izzo, in onda su Radio Onda Music, con la regia a cura del dj producer Mauro Lanzieri, in arte Law In Arm.

L’appuntamento è fissato per maercoledì 16 marzo alle ore 18 in diretta dall’ Università dei Gusti e dei Saperi (UNIGUS) di Sant’Anastasia, in via G. Boccaccio, 17. Protagonista della diretta di questa settimana sarà la giornalista e scrittrice Tiuna Notarbartolo che presenterà “Il piccolo libro degli abbracci”, numero 1 di Labrig, collana di punta dell’editore Giammarino.

Quanto c’è da dire sugli abbracci? Tantissimo, e del resto poeti, cantanti, scrittori, non hanno mancato di dedicare righe e righe, parole piene di senso, a quello che appare come il più semplice dei gesti amorosi, sicuramente il più discreto, il meno compromettente, sempre e comunque innocente, anche quando avvolge sentimenti e pulsioni che, nelle intenzioni, andrebbero oltre. In un abbraccio possono esserci gli affetti più disparati, la tenerezza infinita che passa, ad esempio, tra le braccia di una madre che stringe a sé la sua creatura, e la richiesta muta di chi, di quella tenerezza avrebbe proprio bisogno.

Racconta tutto questo “Il piccolo libro degli abbracci”, impreziosito da riproduzioni di quadri di artisti riconosciuti o giovani contemporanei, che, come in un laboratorio, si alternano di edizione in edizione. Testi brevi, originali, che si intrecciano alle citazioni e alla sensibilità di tanti poeti, scrittori, cantanti, che nelle loro creazioni hanno parlato di abbracci. L’effetto è quello di un grande libro d’arte e d’amore “Il piccolo libro degli abbracci”, che ha il pregio di saperli raccontare attraverso poche parole preziose ed immagini dirompenti, assolute, uniche.

Presente all’evento “Libri… (DI)Vini” anche l’editore Gino Giammarino.

Il format, giunto alla sua quarta edizione e torna in onda dopo una pausa legata alla pandemia da covid-19, propone la combinazione tra lettura e degustazione di vini. Media partener dell’evento i giornali “Il Mediano” e “Cultura A Colori”.

L’ingresso e la degustazione sono gratuiti, e avverranno nel rispetto di tutte le regole di contenimento per il covid-19. I presenti dovranno essere muniti di green pass e mascherina. E’ gradita la prenotazione, inviando una mail a consiglia.izzo@gmail.com

Il libro è in prevendita seguendo questo link: https://www.giammarinoeditore.it/catalogo-libri/il-piccolo-libro-degli-abbracci

Share This: