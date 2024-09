Dal 26 settembre al 6 ottobre il Piccolo Bellini ospita “Mare di ruggine. La favola dell’Ilva”, scritto e diretto da Antimo Casertano, che è anche in scena con Daniela Ioia, Ciro Esposito, Francesca De Nicolais, Luigi Credendino, Gianluca Vesce, Lucienne Perreca. Lo spettacolo è un progetto di Compagnia Teatro Insania, prodotto da Ente Teatro Cronaca e Solares Fondazione delle Arti e vanta già alcuni premi importanti.

Il testo è risultato vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2.0 2022, si è aggiudicato il Premio Fersen, il Premio Antonio Conti di Pesaro, il Premio Speciale Felicetta Confessore – ritratti di territorio e il progetto è arrivato finalista al Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti.

Lo spettacolo, che ha debuttato nell’ultima edizione 2024 del Festival Primavera dei Teatri, è una storia che ripercorre gran parte del nostro Novecento e che non ha ancora un vero e proprio finale. È un racconto famigliare, che viaggia in parallelo con le vicende dell’Italsider e si fonde con il racconto delle tante collettività per cui la fabbrica ha rappresentato l’unica alternativa possibile. Un viaggio tra sogni e speranze, progetti di vita e percorsi interrotti.

Come dichiara lo stesso Casertano «“Mare di ruggine” è una favola, anche se una favola non è. È la storia di un padre tramandata al figlio. Una storia familiare, lunga cinque generazioni, che viaggia in parallelo con la storia dello stabilimento ex-Ilva, poi Italsider di Bagnoli. È il racconto dell’unica possibilità, l’unica alternativa che la fabbrica – “‘o cantiere” – ha rappresentato per la mia famiglia in particolare e per tante, tantissime altre famiglie; a Napoli come a Taranto, a Genova come a Piombino».

Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21, tranne sabato 28 settembre alle 19:30, domenica 29 settembre e domenica 6 ottobre alle 18:30 e mercoledì 2 ottobre alle 18.

Info e prenotazioni 371 7736409 – 081 5499688 – botteghino@teatrobellini.it

È possibile acquistare i biglietti online tramite Azzurroservice oppure presso le prevendite autorizzate.

Note di regia

Mare di ruggine è una favola, anche se una favola non è.

È la storia di un padre raccontata al figlio.

Una storia familiare, lunga cinque generazioni, che viaggia in parallelo con la storia dello stabilimento Ex Ilva, poi Italsider di Bagnoli.

È il racconto dell’unica possibilità, l’unica alternativa che la fabbrica – ”‘o cantiere”- ha rappresentato per la mia famiglia in particolare e per tante, tantissime altre famiglie; a Napoli come a Taranto, a Genova come a Piombino.

È il racconto del diritto al lavoro e di come esso rappresenti l’unica certezza e l’unico scopo di esistenza nella stessa società.

Un racconto che non può non tenere conto del quadro politico, sociale, ed economico del nostro paese.

Il suo sviluppo, nel bene e nel male, le sue modifiche nel tempo della storia attraverso la pelle dei protagonisti, il piano di deindustrializzazione locale e nazionale.

Ma è anche la volontà di raccontare della identità operaia, della voglia di sentirsi orgogliosamente parte di quella classe, delle lotte e delle conquiste e soprattutto della sua fine.

Mare di ruggine è una favola, anche se una favola non è, contro l’abbandono perpetuo.

La voglia di riappropriarsi del bene comune, lotta contro la privatizzazione e lo sciacallaggio.

Immagine, purtroppo, di un incubo ancora presente.

Ma è anche un’indagine sulla vita e la morte, amore e odio, promesse e compromessi, soprusi e tentativo di riscatto sociale.

Forse sono vecchio, eppure continuo a credere che le storie, quelle semplici, conservano una potenza e una magia che non invecchia mai.

Una storia semplice come seme per il cambiamento, memoria in un periodo in cui l’unico argomento di interesse pare essere sempre altrove, inafferrabile, da qualche altra parte.

La speranza che i nostri figli possano raccontare una storia diversa, una realtà nuova e libera da mostri. In definitiva, è l’impegno morale di fare luce sulla vicenda dell’Italsider che da tanti, troppo anni, giace dimenticata al suo stato di abbandono.

Antimo Casertano

Mare di ruggine

La favola dell’Ilva

testo e regia Antimo Casertano

con Daniela Ioia, Ciro Esposito, Francesca De Nicolais, Luigi Credendino, Gianluca Vesce, Lucienne Perreca, Antimo Casertano

musiche originali Paky Di Maio

costumi Pina Sorrentino

scene Flaviano Barbarisi

laboratorio scene Giovanni Sanniola

direttore di scena Antonio Chirivino

disegno luci Paco Summonte

movimento scenico Carlotta Bruni

assistente alla regia Alfonso D’Auria

si ringrazia Casa Zen

un progetto Compagnia Teatro Insania

produzione

Ente Teatro Cronaca Solares Fondazione delle Arti

Testo vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2.0 2022,

Premio Fersen, Premio Antonio Conti di Pesaro,

Premio Speciale Felicetta Confessore – ritratti di territorio

Progetto finalista al Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti