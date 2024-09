Mille motivi per un assassino: una nuova indagine per il commissario Salvati

Nell’ambito della rassegna artistico-letteraria “Penne e pennelli” organizzata da Piera Salerno presso l’Associazione Culturale “Il Clubino” in via Luca Giordano,

73, martedì 1° ottobre, alle ore 17.30, si presenterà il romanzo “Mille motivi per un assassinio” di Alferio Spagnuolo (Robin Edizioni).

Dialogheranno con l’Autore Fiorella Franchini, Maurizio Sibilio e Vincenzo Vacca. Evento a cura di Monica Florio.

Note sul libro



Ambientato a Napoli, nel quartiere di Montecalvario, il giallo “Mille motivi per un assassinio” di Alferio Spagnuolo (Robin Edizioni, Collana “I luoghi del delitto”, 2024) è la nuova avventura del Commissario Giulio Salvati, ostinato funzionario di polizia sempre alla ricerca della verità, tormentato dalla perdita del figlio piccolo e dallo stress quotidiano da cui si difende con un preparato erboristico rilassante.

Un giorno, la tranquilla esistenza del dottor Lorusso viene scossa da alcuni inspiegabili avvenimenti che si verificano nella sua abitazione.

Per quanto tempestivo, l’intervento di Giulio Salvati e della sua squadra non riuscirà a evitare che gli eventi precipitino e a impedire la scomparsa dei due figliastri dello stimato medico.

Insospettito dal comportamento enigmatico della giovane governante di colore di casa Lorusso, Giulio Salvati dovrà scavare nel passato del dottore e della sua famiglia e intraprendere un’indagine che sembra interminabile.

L’Autore



Il napoletano Alferio Spagnuolo esordisce nel 1987 con il romanzo “Nucleo impenetrabile” (Società editrice napoletana). Il libro reca la dicitura “giallo a quattro mani” perché scritto in coppia con il poeta, nonché padre dell’Autore, Antonio Spagnuolo, con cui ha pubblicato nel 2006 il giallo napoletano “L’ultima verità” (Kairòs Edizioni, prefazione di Maurizio De Giovanni).

Nel 2017 esce la raccolta noir “Tra il nero e il rosa, racconti per una notte” (Aletti Editore). Due racconti sono stati pubblicati nell’antologia Giallo Festival: “Nel paese delle meraviglie” (2020) e “Nel vortice della perdizione” (2023).

La collaborazione con Robin Edizioni ha inizio nel 2016 con la pubblicazione del thriller “Il mistero del giglio scarlatto”, prima indagine del Commissario Giulio Salvati, a cui faranno seguito “Soave, innocente filastrocca di morte” (2018) e “Il sentiero delle metamorfosi” (2021).

I luoghi del delitto



I protagonisti della collana sono i personaggi e le città in cui avvengono gli omicidi. Attraverso le inchieste e la personalità dell’investigatore di turno i lettori possono scoprire gli aspetti meno conosciuti dei luoghi rappresentati.

“Mille motivi per un assassinio” di Alferio Spagnuolo

Robin Edizioni, 2024, € 14, pp. 284.