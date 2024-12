Miti e Leggende Sioux Lakota: un altro tassello per preservare la cultura dei Nativi americani targata Mauna Kea

Marie L. McLaughlin non è solo una scrittrice dalle origini native americane: fu coinvolta direttamente nelle famose e tragiche vicende della uccisione di Toro Seduto e del massacro di Wounded Knee.

Moglie di James McLaughlin, fu sua interprete in lingua Lakota negli anni in cui egli era a capo delle agenzie indiane di Devils Lake e Standing Rock.

Anni tragici, in cui varie e frammentarie notizie ci rendono noto che Marie abbia provato a intervenire per evitare che il popolo Lakota, che amava, venisse travolto dalla violenza.

Quando James, nel 1895, fu promosso e trasferito, Marie L. McLaughlin decise che sarebbe stata più felice e utile rimanendo con i Sioux, le persone che conosceva e di cui si fidava, e rimase a vivere nella Standing Rock Reservation.



Miti e Leggende Sioux Lakota è un grande e imperdibile classico che offre una visione delle credenze e dei valori culturali del popolo Sioux Lakota, e apre lo sguardo su un mondo pieno di esseri soprannaturali e di imprese eroiche.

Questa è la prima edizione in italiano di Myths and Legends of the Sioux di Marie L. McLaughlin, ed è tra le migliori raccolte di fiabe e leggende di Nativi Americani, insieme a Old Indian Legends di Zitkala Sa e Coyote Stories di Mourning Dove, già nella collana di Mauna Kea dedicata.

La McLaughlin è caratterizzata, come le altre autrici, dall’amore per le proprie origini native e dalla volontà di preservarne la cultura. In questi trentotto brani, ricchi di umorismo, troviamo storie di animali, incontri ultraterreni e personaggi mitologici come Iktomi e il Ragazzo di Pietra.



La Mauna Kea Edizioni è specializzata in opere di e sui Nativi Americani, e Raffaella Milandri, che ha curato e tradotto questa opera, è scrittrice, giornalista, esperta di Nativi Americani e attivista per i diritti dei Popoli indigeni.

Ha pubblicato dieci libri su Nativi e Popoli Indigeni, e si occupa di divulgarne cultura, storia e attualità: questo è il nono libro che cura in prima edizione in italiano.