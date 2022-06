Giovedì 09 giugno a Roma presso il Locale TEMA partono i Talk show Live di Monethica.

Monethica, partono i talk show live

Tutti i partecipanti al microfono di Massimo Lucidi direttore editoriale di The Map Report la testata giornalistica crossmediale nata da un progetto Unesco. La Fondazione Barterfly, Monethica – la start up innovativa titolare dell’omonima piattaforma di moneta funzionale – e Sfero.me, il social network italiano, ed EcoGenNet hanno ideato un momento di incontro per dialogare e affrontare con chiarezza alcuni degli attuali problemi reali, prospettando con semplicità inedite soluzioni immediatamente utilizzabili. Anche a tavola. E così ci si incontra tra imprenditori e professionisti a Roma per un apericena che potrà essere persino gratuita scaricando l’app Monethica, con cui partecipare al modello di relazioni sociali più avanzato del mondo.Nella locandina di invito si legge “per la transizione dall’economia estrattiva all’economia generativa”. E, in effetti, appare evidente che l’incontro apre a nuove opportunità, al servizio di Comunità, Territori ed Aziende, realizzando di fatto

un nuovo ecosistema per valorizzare i beni relazionali e per scambiare utilità, prodotti e servizi.Hanno già comunicato l’adesione all’iniziativa numerose imprese ed enti del terzo settore.Tra i partecipanti:– AGLEA Salus (Mutua Sanitaria per il welfare aziendale)

– Associazione Salva Mamme

– The Map Report

– Premio Eccellenza Italiana Sponsor della serata l’Azienda Agricola Casal Bevagna.PROGRAMMA – Giovedì 09.06 18.30 Ingresso

19.00 – 20.30 Apericena

20.30 inizio lavori

00.00 fine lavoriPer partecipare all’Evento sarà indispensabile registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/347568515787