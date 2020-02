“Mylord: Sir Andrea Frankfourth e il tesoro degli Incas” arriva a Pompei

“Mylord, ovvero Sir Andrea Frankfourth, granduca inglese, novello Indiana Jones tra i fantasmi dei Re Incas” il nuovo lavoro di Lady Ghost/Anna Maria Ghedina (la signora dei Fantasmi) sarà presentato giovedì 20 febbraio, alle ore 18,30, presso lo store Rosa Pompeiano 2.0 di Pompei (NA).

Leggi tutto.

Sarà il giornalista Antonio D’Addio a moderare l’incontro, con l’eccezionale presenza dell’attore e top model internazionale Ciro Torlo che leggerà alcuni brani tratti dal primo romanzo della saga.

La giornalista Anna Maria Ghedina, nota per essere una delle maggiori esperte di Fantasmi (infatti, il suo penultimo libro si chiama “Guida ai Fantasmi d’Italia”), da qui il soprannome di Lady Ghost, presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Sir Andrea Frankfourth e il tesoro degli Incas” (Terre Blu Editore), primo episodio della collana Mylord, una saga avventurosa, romantica, misteriosa e appassionante che, sicuramente, catturerà il lettore grazie ai suoi protagonisti, undici episodi che porteranno l’aristocratico inglese tra i misteri dell’Egitto con una storia di reincarnazione, a Pompei, tra gli Aztechi e i Maya alla ricerca della Pietra Perduta, tra i fantasmi di Manoel Island a Malta, nella cella della Maschera di Ferro tra Cannes e Nizza, tra le piramidi di Tikal in Guatemala, e sui fondali del Mar Nero alla scoperta del relitto più antico del mondo.

Sir Andrea Frankfourt, aristocratico della swinging London, granduca di Blakeneys candidato alla Camera dei Lords, è alle prese con una serie di omicidi, che lo porteranno ad indagare sul tesoro scomparso degli Incas. L’ambientazione è nella Londra di metà anni ‘70 inizio anni ‘80.

Il romanzo è dedicato ai genitori dell’autrice: A Rudy e Silvia Innamorati forever.

Consta di 262 pagine e costa 16 euro e al lord inglese è dedicato un blog: https://sirandreamylord.blogspot.com/

È uscito anche uno spot promozionale della saga, interamente realizzato a Villa Domi , girato dal film maker Giuseppe Moggia e interpretato dagli attori Nicola Coletta, Germana Cirelli e Sergio Baraschini; diffuso in rete, sul web e su tutti i canali di comunicazione:

https://www.youtube.com/watch? v=ku4_jNJguWA&feature=share& fbclid= IwAR14Mn5dIeTngOtMrU5F55Lf3JB- tkhY-dfu- a8LqSMUT2HtfmPud28hDT8

Rosa Pompeiano 2.0 si è impegnato per anni a mantenere le sue radici a Pompei e, da maggio scorso, alla solida tradizione familiare di pelletteria e pellicceria degli artigiani della pelle Made in Italy, ha affiancato il vintage che celebra la moda iconica e prende sul serio le tendenze dallo street style globale e sceglie dagli armadi di ieri scovando quelli che corrispondono le tendenze guardando colore, dimensioni, vestibilità, qualità ed etichetta per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e da questo nasce Rosa Pompeiano 2.0 ambiente in cui la moda, la passione e le idee lasciano alla cultura momenti importanti, nuovi, unici come la moda vintage.