Oltre la linea d’inverno fa tappa a Torre Annunziata per poi virare verso Acerra

Stasera, sabato 11 dicembre la rassegna Oltre la linea d’inverno torna al Teatro Magma, dopo il successo di ieri di Occhio di maiale di Itinerarte e WUM Perla Etnica. Questa volta è di scena Ecos di Mart Dance Company e Funamboli_high wire walks di Akerusia danza. Per passare poi domenica 12 dicembre al Teatro Rostocco di Acerra, dove alle ore 16 Sabrina D’Aguanno condurrà il laboratorio di movimento corporeo Danzare con gli altri e alle 19.30 il pomeriggio si concluderà con lo spettacolo SA_CRO di OFBALANCE.

11 dicembre, ore 21 – Teatro Magma – Torre Annunziata

Marco Auggiero e la sua MART Dance Company presentano Ecos un progetto che pone l’accento sull’umanità, sul radicale cambiamento dell’ambiente e sulla necessità dell’uomo di modificare se stesso e i suoi comportamenti per riadattarsi e sopravvivere nel nuovo ambiente. Regia, coreografie e testi di Marco Auggiero.

Segue Funamboli_high wire walks: una poetica messa in scena della vita, dell’audacia, della solitudine, ma al contempo è il trionfo del gesto, dell’eleganza, la ricerca esasperata di un equilibrio e di una forza interiore tali da superare difficoltà e imprevisti. Lo spettacolo è una produzione Akerusia Danza con l’ideazione artistica, coordinamento il coreografico e la regia di Elena D’Aguanno; vocal performance e drammaturgia di Massimo Finelli; interpretazione di Fabrizio Varriale; elaborazione del progetto di Paola Rivazio.

12 dicembre– Teatro Rostocco – Acerra

Ore 16.00 laboratorio gratuito di movimento coreografico Danzare con gli altri a cura di Sabrina D’Aguanno. Lo strumento del coreografo è il corpo e il suo linguaggio, attraverso il quale si possono sperimentare e scoprire nuovi contesti comunicativi, mettendo in gioco le potenzialità corporee spesso scarsamente esplorate nella quotidianità. Obiettivi del workshop saranno: il lavoro sulle potenzialità comunicative della gestualità corporea; il lavoro sulla consapevolezza della propria corporeità; il lavoro sulla creatività; infine il lavoro sull’emotività che mirerà a sviluppare la capacità di esprimere emozioni attraverso i gesti.

Alle 19.30 lo spettacolo SA_CRO di OFBALANCE. La performance nasce dall’idea di preghiera per la vita, per la nostra anima, per i frutti che la terra stessa ci può donare. Dalla nascita al sacrificio per un qualcuno o qualcosa, le relazioni con altre persone per trovare forza e conforto. Tutto questo si traduce in un movimento continuo e perpetuo, una danza che ti entra dentro, ti libera e ti porta fino allo sfinimento. Regia e coreografia di Massimo Perugini, con Veronica Manzo e Arianna De Santis; musiche di Arvo Part e John Psathas.

Costo del biglietto: 10 euro

Info e prenotazioni: Rosario Liguoro – itinerarteass@gmail.com – cell. 366 871 1689

