Open Mic Farm: al Tram un’urticante riscrittura del testo orwelliano

È un ritmo ad alta attenzione e tensione emotiva: sulla scena viene, infatti, riproposto l’eterno dilemma che attanaglia gli uomini, ma anche gli animali che ne rappresentano un loro alter ego, che spodestano un tiranno, ne mutuano tutti i peggiori difetti, e ne prendono il posto. Così succede ai maiali – quelli già di per sè più simili all’uomo – apparentemente animati da un desiderio di giustizia sociale che, spinti dalla cupidigia e dallo smodato desiderio di essere leader, finiscono per rendere schiavi i propri simili, tradendo i principi di eguaglianza che loro stessi inizialmente si sono dati per mantenere la loro “umanità” e per cercare di non cadere nelle sabbie mobili e nelle pastoie del potere che attanagliano i loro sfruttatori umani.

Si tratta di una recitazione intensa e mordace, che alterna diversi registri linguistici e narrativi e non cede mai il passo alla lentezza, mettendo in evidenza con fierezza vari momenti di un “politicamente scorretto” al vetriolo che sbugiarda atteggiamenti buonisti, fintamente inclusivi e all’insegna di un rispetto solo di facciata.

Il Tram si conferma uno spazio off di grande professionalità, che dà voce a opere di pregio capaci di far riflettere, ma anche di indurre un sorriso ironico. Il motivo della vincita di questi premi da parte della coesa compagine che troviamo sul palco è subito evidente.

“Nell’operazione di riscrittura – racconta Ariemma – sono rimasto fedele al testo originale, tranne che nell’inversione dei ruoli. Nel mio testo, infatti, è Palla di Neve che uccide Napoleone. Ci tenevo a sottolineare che chiunque avesse vinto lo avrebbe fatto attraverso un gesto sanguinario, da tiranno“.

“La mia drammaturgia – rimarca l’autore – serra i tempi, per mantenere viva l’attenzione del pubblico“.

Diversi i temi e i punti scivolosi, in cui la verità che dovrebbe essere svelata viene invece nascosta a scopo propagandistico.

Niente è come sembra: i buoni in realtà si rivelano malvagi o lo diventano. I cattivi in fondo non lo sono fino in fondo e pagano il fio di una loro certa ingenuità e dell’essersi fidati e affidati alla buona fede dell’altro. L’ opera è un omaggio a George Orwell e si rivela un totem eretto alle personalità ego riferite, che rivelano il loro volto piú laido e feroce.

I maiali, come ricorda il regista e autore, inseguono un sogno e, man mano che assimilano i comportamenti umani, diventano simili a coloro che dicevano di odiare.

Non c’è spazio per i talenti, per la valorizzazione del punto di vista altrui e per un sano, reale e autentico contraddittorio: la prospettiva diventa totalizzante. I maiali progressivamente si umanizzano e diventano – o rivelano di essere – sempre più impietosi ed estranei a sè stessi e a una possibile solidarietà intragruppo. Divengono davvero ferini.