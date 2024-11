Per Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano

debutta “Velluto”

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, contina Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro.

Giovedì 28 novembre, alle ore 21, E.t.c. Officine Culturali presenta in prima nazionale“Velluto” scritto e diretto da Rosario D’Angelo, che è anche in scena con Raffaella Di Caprio. Cosa accade quando un uomo torna dalla sua amante dopo anni che non si vedevano, lì sulla soglia, con una valigia in mano per comunicarle che finalmente ha avuto il coraggio di lasciare la moglie? La donna non ci sta a ricominciare tutto daccapo, lo respinge, ma i ricordi di un passato tormentato, difficile da dimenticare e di un’intensa relazione, cominciano a farsi strada nella sua mente, trasformando tutto in ossessione con un finale inaspettato.

Come si legge nelle note dello spettacolo «L’idea nasce dalla trasposizione teatrale di un film. La scusa per raccontare una storia, una storia comune, ma che con ipocrisia la comunità identifica come deviata. Lo spunto per raccontare e cercare di comprendere che forse le “devianze” sono fatte passare per normalità e viceversa. Bisogna smetterla col giudicare, bisogna smettere di ergersi al di sopra di tutto con giudizi, che soprattutto oggi con i social, danno voce alla qualunque, senza un minino di autocritica, ma sempre pronti nel puntare il dito».

L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Il biglietto intero a spettacolo è 12 euro e il ridotto under 25 e over 65 è 8 euro. È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro o con prevendita su Etes.