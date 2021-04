“Premio Cuori Empatici in Corsia” in edizione digitale

Domenica 2 maggio alle ore 16,00 i popolari presentatori di eventi e trasmissioni radiofoniche e televisive Edda Cioffi e Vincenzo Martino, in collaborazione con la Associazione Culturale Vesuvius e della DGPhotoArt (azienda di comunicazione e produzione multimediale) condurranno il “Premio Cuori Empatici in Corsia”, in una particolare edizione digitale. In questo particolarissimo evento interverranno e verranno premiati, anche se per l’occasione in maniera virtuale, nomi illustri della medicina e non solo, che si sono distinti nell’umanità e sensibilità con cui si attivano nell’ambito della propria attività professionale: il chirurgo plastico e estetico dott. Leonardo Corsaro; il podologo e posturologo dott. Antonio Pacilio; la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Maria Zeccato; il medico dentista dott. Giovanni Sansone; il presidente di “Io, amico del mio cuore”, dott. Giuseppe Somma; il pediatra dott. Carlo Alfaro; la biologa nutrizionista dott.ssa Maria Pia Chiacchio; l’autista soccorritore nonché governatore della Misericordia di Arzano Pasquale Martino.

Questa edizione a causa delle attuali restrizioni sanitarie avverrà in edizione completamente digitale tramite diretta streaming in ambiente social-network.

Ospiti speciali dell’evento saranno Angelo Iannelli, artista poliedrico, poeta e scrittore, e Davide Guida, regista, sceneggiatore e videomaker di cortometraggi a sfondo sociale.

