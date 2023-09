Progetto Affabulazione: si parte venerdì 15 settembre con lo spettacolo Mediterranea a Miano

Intrecci d’arte al Sud, è il nome della rassegna di Akerusia Danza dedicata alle arti performative che aprirà la seconda stagione di Affabulazione.

Dal 15 al 18 settembre, gli spazi della parrocchia e del chiostro di Santa Maria dell’Arco di Miano saranno animati da un’ampia offerta culturale che spazia dai laboratori pomeridiani agli spettacoli serali, tutti a partecipazione gratuita. A partire dal 15 settembre ore 15.30-19.00 con il laboratorio Tra Terra e cielo a cura di Ciro di Matteo; a seguire, alle 21.00, con lo spettacolo di musica popolare Mediterranea, di Antichi Cantori. L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Venerdì 15 settembre

Tra terra e cielo – ore 15.30-19.00

Il laboratorio, a cura di Ciro Di Matteo è un percorso sull’utilizzo dei trampoli, dedicato soprattutto a chi li prova per la prima volta, a chi è curioso di guardare il mondo sotto un’altra prospettiva. Si parte da cenni storici sul teatro di strada e sulla costruzione e diffusione dei trampoli, per poi passare a una fase esecutiva. Dopo un primo approccio sulla conoscenza dello strumento e come indossarlo, si passerà a un lavoro sull’equilibrio, provando a camminare e muoversi armonicamente. Dai primi passi all’acrobatica di base, dalla ricerca dell’equilibrio alla realizzazione di sequenze di movimenti e piccole coreografie.



Mediterranea – ore 21.00



Spettacolo di musica popolare napoletana a cura di Antichi Cantori, un gruppo di musica, tradizioni e teatro popolare napoletano-campano attivo dal 1994. Il repertorio spazia dal XII al XX sec.; le canzoni vengono interpretate secondo un proprio stile, seguendo le strutture, armoniche e melodiche che consentono l’espressività mimico gestuale della tradizione musicale campana. Rumba degli scugnizzi, tammurriate e classici napoletani saranno parte del repertorio in scena.

Voci: Carmela Di Costanzo e Ciro Raciti;

Musica: Lucio Maglio, Massimiliano Monachello, Fabio Soriano, Alfredo Venosa, Giuseppe Zimmermann

Info e prenotazioni: +39 366 8711689