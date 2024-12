Sant’Anastasia, gaffe dell’amministrazione comunale: errore nella delibera del bilancio

Decisivo l’intervento del consigliere Caserta

Costretti a ritirare la delibera sul bilancio in consiglio comunale a causa di un errore evidenziato da un componente dell’opposizione.

È accaduto a Sant’Anastasia, dove la maggioranza che sostiene l’attuale amministrazione comunale ha dovuto fare marcia indietro sul bilancio, fino a ritirare la delibera nel bel mezzo del consiglio comunale. Motivo: atti sbagliati di cui nessuno si era accorto, al punto che l’assessore delegato non ha esitato a tenere una relazione nella quale la cosiddetta programmazione amministrativa veniva elogiata.

È stato il consigliere Mariano Caserta a prendere la parola e porre all’attenzione dell’aula e del segretario comunale dei rilievi di sostanza sugli atti e sulle procedure adottate, spiegando gli errori commessi.

A quel punto il Pd ha chiesto una sospensione dei lavori, togliendo la maggioranza da una palese situazione di imbarazzo. Al ritorno in aula Amministrazione e maggioranza sono costretti a prendere atto degli errori, hanno ritirato il bilancio, rinviandone l’approvazione e sono tornati a casa portandosi dietro una figuraccia.

«Abbiamo avuto una dimostrazione palese dell’incapacità e dell’incompetenza di chi ci governa. Vengono in aula per approvare atti che nemmeno conoscono; non leggono le carte, non si preoccupano delle procedure, illustrano cose di cui ignorano la genesi e persino le scelte più elementare», spiega Mariano Caserta, che aggiunge: «In un contesto dotato di dignità politica ed un briciolo di regole, questa mattina sarebbero fioccate al protocollo una serie di dimissioni».